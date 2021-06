Ostbeauftragter Wanderwitz im LVZ-Talk: „Die haben alle noch die volle Dröhnung DDR bekommen“

Leipzig

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz (CDU) hat am Dienstagabend im Live-Talk in der LVZ-Kuppelhalle seine Kritik an Teilen der ostdeutschen Gesellschaft verteidigt. „Ich will nicht hinnehmen, dass wir es im Osten mit einer großen Minderheit von rechtsradikalen Wählern zu tun haben“, sagte Wanderwitz im Gespräch mit Chefredakteurin Hannah Suppa und Redakteur Josa Mania-Schlegel. Bei Urnengängen in den Neuen Bundesländern machten inzwischen 20 Prozent kontinuierlich bei der AfD ihr Kreuz, die laut des 45-Jährigen inzwischen eine klar rechtsradikale Partei ist. Einige der Menschen seien dabei auch in verfestigten rechten Strukturen verhaftet. „Es gibt sicher viele Probleme, aber nichts rechtfertigt es, eine rechtsradikale Partei zu wählen“, so Wanderwitz.

Als Generalkritik an den Ostdeutschen will er seinen Appell allerdings nicht verstanden haben. Auch nicht jeder, der heute die AfD wähle, sei tatsächlich rechtsradikal. „Allerdings gibt es für sie eben auch keinen Anspruch auf eine liebevolle Behandlung.“ Natürlich sei es in einer demokratischen Gesellschaft Grundkonsens, niemanden auszuschließen. „Wer aber mit der Reichskriegsflagge an der Straße steht und seinen Hass herausschreit, mit dem kann man kaum noch diskutieren“, so der Unionspolitiker, der bei der anstehenden Bundestagswahl Spitzenkandidat seiner Partei in Sachsen ist.

Marco Wanderwitz im Gespräch mit der Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung Hannah Suppa und Redakteur Josa Mania-Schlegel. Quelle: Nora Boerding

Manche ostdeutsche Jahrgänge besonders problematisch

Die größten Probleme mit rechtsradikalen Ansichten gebe es vor allem in den ostdeutschen Jahrgängen der 1960er und 1970 Jahre. „Die haben alle noch die volle Dröhnung DDR bekommen“, sagte der 1974 im damaligen Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) geborene Marco Wanderwitz. Das Jahrzehnt nach dem Fall der Mauer habe natürlich überall im Osten auch große Wunden hinterlassen. „Allerdings sind die schwierigen Jahre lange vorbei. Ich verstehe nicht, wie man daraus immer noch eine Geschichte der Gegenwart und Zukunft macht“, so Wanderwitz weiter.

Der 45-Jährige wünschte sich stattdessen, dass die Erfolge der vergangenen 30 Jahre mehr in den Fokus gerückt werden. „Wir haben so viel erreicht, es gibt so viele Industrieansiedlungen, wie sind bei Zukunftstechnolgien gut aufgestell“, so Wanderwitz. Es gebe für niemanden einen Grund, sich große Sorgen zu machen. „Wir sollten mehr das Gelingen der Geschichte erzählen. Ich verstehe nicht, wie man immer noch eine negative Zukunft sehen kann.“

„Nicht wie ein Kaninchen vor der Schlange stehen“

Zudem rief Wanderwitz die Politik dazu auf, nicht vor jeder Wahl in Ostdeutschland immer wieder „wie das Kaninchen vor der Schlange zu stehen, ob es denn eine Mehrheit der demokratischen Parteien geben wird“. Stattdessen müsse eine offene Debatte darüber geführt werden, wie den rechten Strukturen begegnet werden kann. Er sprach sich dafür aus, klare Kante zu zeigen.

Marco Wanderwitz ist seit Februar 2020 Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt sorgte ein Podcast mit dem Unionspolitiker bundesweit für Aufsehen. Darin sprach der 45-Jährige unter anderem davon, dass einige Menschen in Ostdeutschland gefestigte „nicht-demokratische“ Ansichten vertreten und auch nur ein geringer Teil der AfD-Wählerschaft „potentiell rückholbar“ sei. Die Aussagen von Wanderwitz wurden in der Folge scharf kritisiert, erhielten aber auch Zustimmung.

Von Matthias Puppe