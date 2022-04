Leipzig

Leipzigs Kirchgemeinden freuen sich nach zwei Jahren Pandemie auf das erste Osterfest ohne erhebliche Einschränkungen. Nachdem die Politik nun praktisch alle Maßnahmen ausgesetzt hat, können die Gläubigen bei der Programmgestaltung fast wieder aus dem Vollen schöpfen. Die Landeskirchen empfehlen nichtsdestotrotz auch weiterhin Achtsamkeit und Abstand in den Gotteshäusern.

In der Thomaskirche (evangelisch-lutherisch) am Thomaskirchhof geht über die Osterfeiertage praktisch nichts ohne Thomanerchor. Das erste Mal erklingt das Vokalensemble am Freitagmorgen im Gottesdienst um 9.30 Uhr. Still wird es hingegen um 15 Uhr, zur Sterbestunde Jesu: „Dann geht es immer sehr meditativ zu“, sagt Pfarrerin Britta Taddiken. Wer noch Karten für Johann Sebastian Bachs berühmte Matthäus-Passion am Abend ab 19 Uhr ergattern möchte, braucht großes Glück. „Für alle anderen gibt es das Konzert aber auch ab 20.03 Uhr auf Deutschlandradio Kultur“, so die Pfarrerin.

Für Ostersonntag streicht Britta Taddiken unter anderem die Ostermette ab 6 Uhr heraus: „Auch dieser Gottesdienst ist sehr meditativ. Er beginnt mit einem einzelnen Kerzenlicht. Wenn es dann immer heller wird, ist das sehr eindrucksvoll.“ Wer in St. Thomas dabei sein möchte, benötige zwingend eine FFP2-Maske, sagt die Pfarrerin. „Wir versuchen mit Abstand so viele Menschen wie möglich hineinzulassen.“ Das sind in der Regel etwa 1000 Zuhörende – abzüglich der Musizierenden und aller anderen Beteiligten.

Ostereier und Online-Stream

Auch in der Nikolaikirche (evangelisch-lutherisch) am Nikolaikirchhof und der zur Gemeinde gehörenden Heilig-Kreuz-Kirche in Neustadt-Neuschönefeld (Neustädter Markt) sind FFP2-Masken und Abstand zu den verschiedenen Ostergottesdiensten weiter vorgeschrieben. Zudem ist am Karfreitag ab 17 Uhr Bachs Johannes-Passion mit Chor und Orchester zu hören. Am Sonntag geht es nach den Predigten in den beiden Kirchen zum gemeinsamen Ostereier-Suchen.

In der Peterskirche (evangelisch-lutherisch) in der Schletterstraße wird nach der Andacht am Karfreitag (15 Uhr) am Samstag ab 22 Uhr eine Osternacht bis in den Sonntagmorgen hinein gefeiert – „mit biblischen Lesungen, Momenten der Stille und handwerklichen Angeboten“, kündigt Pfarrer Andreas Dohrn an. Am Ostersonntag um 10.30 Uhr folgt dann ein feierlicher Auferstehungsgottesdienst. „Wir freuen uns auf das gemeinsame Feiern“, sagt Dohrn. Auch in der Petrikirche sind FFP2-Masken zwingend erforderlich. Darüber hinaus seien alle Veranstaltungen der Gemeinde im Online-Stream zu sehen.

Pfarrerin Christiane Dohrn von der Peterskirche. Quelle: Christian Modla

Familien-Gottesdienst mit Pflanzen – vom Osterfeuer bis zur Andacht

In der Bethanienkirche (evangelisch-lutherisch) in der Stieglitzstraße beginnt der Karfreitag mit einem Gottesdienst (9.30 Uhr) und geht danach in eine musikalische Andacht mit Orgel, Gesang und Lesungen über (15 Uhr). Zum Familiengottesdienst am Sonntag ab 9.30 Uhr mit Pfarrerin Angela Langner-Stephan sollte nach Möglichkeit eine kleine Pflanze im Topf mitgebracht werden, heißt es aus der Gemeinde. Zum Schutz der Nächsten und aufgrund der noch immer hohen Ansteckungsgefahr gelte auch hier weiterhin die FFP2-Maskenpflicht.

In der Propsteikirche St. Trinitatis (römisch-katholisch) in der Nonnenmühlgasse sollte es am Karfreitag zur Kreuzwegandacht der Kinder (10 Uhr) eine Blume sein, die mitgebracht wird. Am Nachmittag ab 15 Uhr folgt die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu. Die Osternacht feiert die Pfarrei am Samstagabend ab 21 Uhr. Am Ostersonntag gibt es zwei Heilige Messen (10 und 18 Uhr). Anmeldungen seien nicht erforderlich, FFP2-Masken indes vorgeschrieben, verlautete aus dem Pfarrbüro.

In der Taborkirche, Leipzigs einziger Kirche mit Zwillingstürmen (evangelisch-lutherisch), wird das Tragen einer Maske bei den Gottesdiensten mit Pfarrer Sebastian Ziera zumindest empfohlen. Auch in dem Sakralgebäude in der Windorfer Straße gibt es am Karfreitag (15 Uhr) eine musikalische Sterbestunde und am Sonntag ab 5 Uhr eine Osternacht mit anschließendem Frühstück.

Die Zwillingstürme der Taborkirche in Kleinzschocher. Quelle: Armin Kühne

Kompromisse, die niemanden ausschließen

In der Michaeliskirche (evangelisch-lutherisch) am Nordplatz wird aus Solidarität mit allen Mitmenschen ebenfalls darum gebeten, sowohl auf den Plätzen als auch auf dem Weg dorthin noch Maske zu tragen und Abstand zu halten. Nach dem Gottesdienst am Karfreitag (10 Uhr) findet zur Sterbestunde (15 Uhr) eine musikalische Andacht mit Chormusik von Josquin, Herzogenberg, Distler und Poulenc statt, sagt Martin Findel aus dem Gemeindebüro. Der Ostersonntag beginnt mit der Ostermette (6 Uhr) und wird mit dem Familiengottesdienst ab 10 Uhr fortgesetzt, in dem auch getauft wird.

In der Bethlehemgemeinde (evangelisch-lutherisch) in der Kurt-Eisner-Straße ist die Maske dort, wo kein Abstand möglich ist, vorschrieben. Pfarrer Gerhard Bergner spricht von einem Kompromiss, der die Feiern im Kirchsaal ermöglicht und niemanden ausschließt – „auch die nicht, die es sich aktuell noch nicht vorstellen können, ohne Mund-Nase-Schutz mit 100 Personen oder mehr Lieder zu singen“. Wichtiger sei, „dass überhaupt gesungen wird, denn Lieder sind gerade in den Ostergottesdiensten zentraler Bestandteil“. Neben den Gottesdiensten gibt es in „Bethlehem“ am Sonntag eine Ostermette, die um 5.45 Uhr am Osterfeuer auf der Wiese beginnt und später mit Osterbrot, Kaffee und Tee endet.

Nicht zuletzt wird im Paulinum, der Aula und Neuen Universitätskirche St. Pauli am Augustusplatz, das Tragen von Masken zwar nicht mehr vorgeschrieben, allerdings weiter empfohlen. „Diese Empfehlung wird im Blick auf die Menschen formuliert, die nach wie vor einen Schutz für sich wünschen beziehungsweise aus gesundheitlichen Gründen benötigen“, heißt es. Am Ostersonntag wird im Paulinum die „Auferstehungshistorie“ von Heinrich Schütz für Orgel mit Begleitung zu hören sein.

Von Matthias Puppe