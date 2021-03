Leipzig

Die Osterferien beginnen, aber Verreisen ist kaum möglich und Leipzigs Freizeit-Attraktionen sind weiterhin geschlossen. Was können Familien und Kinder in den verlängerten Osterferien vom 29. März bis 11. April trotzdem unternehmen? Die LVZ hat Ideen aus Leipziger Kulturstätten zusammengetragen – von Mitmachangeboten „to go“ bis zu Veranstaltungen, an denen man online teilnehmen kann.

Spielen mit den Städtischen Bibliotheken

Die Leipziger Städtischen Bibliotheken halten auf ihrer Webseite zahlreiche spannende Experimente, Basteltipps und Denkspiele bereit, die Familien zu Hause machen können. Zum Beispiel Papier kleben ohne Klebstoff oder Angeln nur mit einem Wollfaden. Aber auch Kartentricks werden verraten. Darüber hinaus bieten verschiedene Stadtteilbibliotheken Online-Kurse für Ferienkinder an. So kann man lernen, einen Trickfilm selbst zu drehen, ein kleines Spiel selbst zu programmieren oder seine Lieblingsbücher zu küren.

Drin und draußen mit dem Schauspiel Leipzig

Für Kinder ab 9 Jahren bietet das Schauspiel Leipzig in der zweiten Ferienwoche das Ferienprojekt „Von satten Raupen, Regenbogen und Rabauken“ an, ein interaktives Format, das online und an der frischen Luft stattfindet. Vom 6. bis 9. April dreht sich alles um Lieblingsgeschichten: Gemeinsam werden draußen in Leipzig und im eigenen Zimmer neue und alte Abenteuer aus Lieblingsbüchern entdeckt, es wird gespielt und auf Schatzsuche gegangen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung per E-Mail: theaterpaedagogik@schauspiel-leipzig.de.

Dieser Tipp geht an jugendliche Schüler und Erwachsene: Das Schauspiel Leipzig zeigt am Gründonnerstag, Ostersonntag und Ostermontag, jeweils ab 20 Uhr, „Faust I“ im Stream. Die Inszenierung hatte im September 2018 Premiere. Im Mittelpunkt steht das spannungsgeladene Verhältnis von gesellschaftlicher Norm und individueller Entfaltung. Digitale Tickets gibt es hier.

Kleine Osteranhänger zu Hause selbst formen und sie dann brennen lassen, das geht mit dem Angebot „Töpfern to go“ der Kulturfabrik Werk 2. Quelle: Werk 2

Töpfern „to go“ mit der Kulturfabrik Werk 2

Die Keramikwerkstatt im Werk 2, Kochstraße 132, macht trotz Lockdown das Töpfern von Osterkörbchen, Osterhasen oder Keramikanhängern möglich. Wie das geht? In der ersten Ferienwoche kann man sich Ton und Töpferanleitung abholen, damit zu Hause kreativ werden und das Ergebnis zum Brennen zurückbringen. In der Grafikdruckwerkstatt wiederum kann man sich ein leeres Daumenkino und einen Monsterstempel am Kunstfenster abholen und später zurückbringen, wenn es vollgezeichnet und gestempelt ist. Aus den Daumenkinos entstehen Animationsfilme, die am Ende der Ferien fertig sind und per CD sowie Youtube-Link angeschaut werden können. Kosten: 3 Euro.

Das Werk 2 hält noch mehr Angebote für beide Ferienwochen bereit: Die Kinder können eine Osterhasengeschichte, von der nur noch der Anfang und das Ende da sind, neu zusammensetzen und ergänzen. Oder ein eigenes Comic-Heft zeichnen. Oder sich am Zusammenstellen des Werkstatt-Mitmach-Quatsch-Hefts beteiligen. Oder einen Stier im Stile eines Hampelmanns basteln.

Das Soziokulturelle Zentrum Mühlstraße lädt ein zum Audiowalk durch Reudnitz unter dem Titel "Lenes Nachbarn". Quelle: Zentrum Mühlstraße

„Tüten gegen Langeweile“ mit Bastelmaterial

„Tüten gegen Langeweile“ werden im Soziokulturellen Zentrum Mühlstraße 1 bis zum 18. April für zu Hause abgegeben, aus denen sich auch kleine Ostergeschenke basteln lassen. Zur Abholung stehen bereit: Vogelhäuschen- und Nistkästen-Bausätze, eine kleine Seifenwerkstatt oder Material zum Stempelherstellen. Ausleihen kann man sich Gravurgeräte zum Gläser gravieren oder Holzbrenngeräte für die Osterbastelei inklusive Material.

Wer hinaus ins Freie möchte, kann sich bis Mitte April den Audiowalk „Lenes Nachbarn“ gegen eine Spende ausleihen. Beim Spaziergang durch Reudnitz erfährt man, was an verschiedenen Orten früher mal war und was heute existiert. Für alle Angebote bitte vorher anmelden unter 0341 9903600 oder unterkontakt@muehlstrasse.de.

Fotografieren oder Tanzen mit dem „Anker“

Auch das soziokulturelle Zentrum „Anker“, Renftraße 1, hat eine Reihe von Ferienangeboten aufgelegt, die entweder online oder „to go“ funktionieren. Die Auswahl reicht von Fotoworkshop, Onlinespielen oder Breakdance-Workshop über Töpfern von Osterfiguren, Bemalen von Eierbechern aus Holz bis zu österlichem Filzen. Anmeldung über kurse@anker-leipzig.de

Filzen mit dem Kreativzentrum Grünau

Zur Zeit finden keine Kurse in der Kreativwerkstatt des Kreativzentrums Grünau statt, aber Hortgruppen oder größere Wohngruppen können den Lieferservice in Anspruch nehmen. Zur Verfügung stehen Nadelfilz-Materialien unter dem Motto „Der schüchterne Osterhase“ sowie Floristik-Materialien zum Basteln eines Frühlingsgestecks. Musikkurse und Tanzkurse finden online statt. Interesse bitte melden per E-Mail kreativzentrum@t-online.de oder unter Telefon 0341 4225393.

Die „Villa“ lädt ein zum digitalem Workshop, in dem man Tipps und Tricks für die Smartphone-Nutzung austauschen kann. Quelle: Villa

Hörspiel oder Trickfilm produzieren mit der „Villa“

In den Osterferien gibt es im Soziokulturellen Zentrum „Villa“ in der Lessingstraße 7 wieder eine Reihe von Workshops und Kursen . Zum Beispiel kann man lernen, wie man ein Hörspiel, eine Livesendung oder einen Trickfilm macht. Tanzfreudige können sich in Urban Dance und HipHop versuchen. Auch Roboterbau oder Theaterworkshop sind möglich. Die Veranstaltungen finden weitgehend online statt. Was an Technik benötigt wird, erfährt man im jeweiligen Angebot.

Im Kindermuseum Unikatum wurde im vergangenen Sommer die Ausstellung im Foyer neu eröffnet. Quelle: Andre Kempner

Magische Räume im „Unikatum“ erkunden

Das Kinder- und Jugend-Mitmachmuseum „Unikatum“ in der Zschocherschen Straße 26 vergibt für die Osterferien Zeitfenster-Tickets im Zwei-Stunden-Takt. Pro Zeitfenster können sich nur die angemeldeten Personen im Haus aufhalten und die drei aktuellen Ausstellungen mit magischen Spielen und Räumen erkunden: „Nimmersatt – was uns auf die Teller kommt“, „Die Erfindung der Zukunft“ und „Das Königreich der Phantasie“.

Friederike Blum (links) und Isabell Hertel-Niemann bilden den neuen Vorstand im „Kaos“-Verein in Leipzig Quelle: Andre Kempner

Schnitzen und Schmieden im „Kaos“

Die Kulturwerkstatt Kaos, Wasserstraße 18, hat sowohl Kurse für kleine Gruppen vorbereitet, als auch Kurse für Einzelpersonen in bestimmten Zeitfenstern. Die Osterferienangebote umfassen unter anderem Schnitzen, Filzen, Schmieden, Buchbinden, Comicgestaltung oder Musik machen mit Tablets. Anmeldung unter ferien@kaos-leipzig.de oder telefonisch unter 0341 4803841.

Über Leipziger Kanäle paddeln

Die Bootsverleiher stehen in den Startlöchern! Der Kanuverleih am Stadthafen hat den Saisonstart für Ostern geplant – sofern die Corona-Lage mitspielt. Das heißt, in der zweiten Ferienwoche könnten Kajaks, Canadier oder Ruderboote für individuelle Paddeltouren ausgeliehen werden. Nachfragen unter Telefon 0341 59402619 oder info@stadthafen-leipzig.com

Der Schwarzblaue Ölkäfer war das Insekt des Jahres 2020. Er kann sein hochwirksames Reizgift sowohl für Giftmorde als auch als Liebestrank einsetzen. Quelle: Frank Hecker/Senckenberg

Kleine Insekten groß unter die Lupe nehmen

Guck mal, was da krabbelt: Das Umweltinformationszentrum in der Prager Straße 118-136 verleiht Insektenbetrachter für Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren. Mit den Vergrößerungsgeräten können kleine Tiere für einen kurzen Zeitraum in vierfacher oder sechsfacher Vergrößerung beobachtet werden. Sieben Geräte stehen zum Ausleihen zur Verfügung.

Über weitere Angebote für die Osterferien 2021 informiert der Ferienpass der Stadt Leipzig.

Von Kerstin Decker