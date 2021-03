„Osterpost an Gott“: Leipziger Kirchen starten Aktion zu höchstem christlichen Fest 

Leipzig

Es ist erst eine knappe Woche her, da wiesen Kirchenvertreter eine Forderung der Politik brüsk zurück. Im Rahmen der verordneten „Osterruhe“ wurden Kirchen gebeten, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Und das gerade zum höchsten christlichsten Fest. Für die Kirchen ein Grund zur Empörung.

Nur zwei Tage später wurde die Osterruhe wieder kassiert. Seitdem ist viel passiert – auch in Leipzigs Kirchengemeinden. Sie haben eine Antwort gefunden, wie mit dem zweiten Osterfest unter Pandemiebedingungen umgegangen werden soll. „Die Frage war: Wie können wir die Anliegen der Menschen bündeln – und wie kommen diese Anliegen zu uns in die Kirche?“, so Sebastian Feydt, der evangelisch-lutherische Superintendent in Leipzig. Die Antwort liefert er gleich mit – sie firmiert unter der Bezeichnung „Osterpost an Gott“.

Briefe sollen in Gebete einfließen

Die Idee sieht so aus: Vom 31. März bis zum 5. April sollen an den Kirchen im Stadtgebiet Briefkästen angebracht werden, in die jedermann Schriften einwerfen kann. „Die Briefkästen werden täglich geleert und fließen in die Fürbitten mit ein“, so der Superintendent. Die Gebetsanliegen sollen also gelesen, an eine Gebetswand geheftet oder an den Altar gelegt werden, auch anonyme Post kann eingeworfen werden.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pastorin Elke Bucksch bezeichnet die Aktion als „gute Gelegenheit, sich Dinge von der Seele zu schreiben und zu wissen, dass der Brief in die Kirche gebracht und wahrgenommen wird“, wie sie sagt. Dass die Kirchen öffnen und vor Ort gebetet wird, stand für den römisch-katholischen Propst Gregor Giele sowieso außer Frage. „Es war aber ganz klar, dass nicht alle zum Gottesdienst vor Ort kommen dürfen“, sagt er.

Präsenzgottesdienste unter Auflagen

Zwar gebe es auch jetzt Präsenzangebote unter strengen Hygieneauflagen, die Gläubigen begrenzten Zutritt zum Gottesdienst ermöglichten. „Wir rufen die Menschen auf, zu überlegen, ob sie wirklich in die Kirche kommen möchten. Wer kommt, ist aufgefordert, im Vorfeld einen Test machen zu lassen“, so Giele.

Wie viele Kirchen sich an der „Osterpost an Gott“ tatsächlich beteiligen werden, wagt er nicht vorherzusagen. Dass das Angebot in Anspruch genommen wird, denkt er allemal. „Wir haben Schreiben an über 50 Kirchengemeinden verschickt“, so Giele.

Von Florian Reinke