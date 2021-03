Ostsee, Müritz, Lausitzer Seenland – wohin es die Sachsen im Sommer zieht

Leipzig

Der Sommerurlaub naht. Viele Sachsen würden liebend gern in den Süden reisen, um Sonne, Strand und Meer zu genießen. Doch wie im Vorjahr gehen sie erneut lieber auf Nummer sicher: Deutschland bleibt auch in diesem Jahr Reiseziel Nummer eins. Ganz oben auf der Wunschziel-Liste steht die Ostsee, gefolgt von der Mecklenburgischen Seenplatte und dem Lausitzer Seenland.

An der Ostsee rechnen die Vermieter wie im Vorjahr mit einer späten, aber erneut heftigen Buchungswelle. Nach den Berlinern gehören die Sachsen, Thüringer und Sachsen-Anhalter zahlenmäßig zu den wichtigsten Gästen an der Küste.

Hälfte der Unterkünfte im August bereits ausgebucht

Wie es beim Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern (TMV) heißt, sichern sich viele trotz Corona ihr Lieblingsquartier bereits. „Die Unterkünfte im Juni sind bereits zu 38 Prozent und im Juli zu 45 Prozent ausgelastet“, sagt TMV-Sprecherin Katrin Hackbarth. Im August sind die Ferienwohnungen sogar zu 52 Prozent ausgebucht.

Gefragt ist alles: Hotels, Pensionen, Campingplätze. Aktuell liegt der Tourismus wegen der Corona-Einschränkungen noch komplett am Boden. Was Wunder, dass die Vermieter eine Öffnung schon zu Ostern herbeisehnen. Nur so ließe sich die schwierige Lage etwas abfedern, meint Katrin Hackbarth. Nur jedes fünfte Unternehmen schätzt seine wirtschaftliche Lage als sicher ein, wie aus einer aktuellen TMV-Umfrage hervorgeht. Ein Drittel sieht sich gefährdet beziehungsweise akut gefährdet. Jeder zweite Mitarbeiter im Tourismus sei derzeit in Kurzarbeit.

Lausitzer Seenland erwartet ähnlich großen Andrang wie im Vorjahr

Lockerungen sehen auch die Vermieter im Lausitzer Seenland herbei. Die ehemalige Tagebauregion zieht Jahr für Jahr mehr Besucher aus allen Teilen des Landes an. Durch Flutung entstehen insgesamt 21 künstliche Seen – einige sind durch Kanäle miteinander verbunden.

„Traditionsgemäß zählen die Sachsen neben den Brandenburg zu unseren wichtigsten Besuchern“, sagt Kathrin Winkler, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland. Angereist wird im Wohnwagen, Auto oder mit der Bahn. Die Seenlandbahn, die in den Sommerferien verkehrt, beförderte im Vorjahr an den Wochenenden im Schnitt 3100 Gäste von Dresden in die Region und war damit immer fast ausgebucht. „Unsere Übernachtungsbetriebe waren es in den Sachsenferien zu hundert Prozent“, sagt die Verbandschefin.

Die Bilanz für 2020 ist noch nicht erstellt. Im Jahr davor zählte die Urlaubsregion 835.000 Übernachtungen. Wegen des späten Saisonbeginns waren es im Corona-Jahr 2020 rund zehn Prozent weniger.

Für diesen Sommer rechnen die Betriebe im Seenland mit einem ähnlichen Andrang. Die Reisebuchungen würden trotz der Unsicherheit Woche für Woche anziehen. „Wir gehen von einem Jahr des Deutschlandtourismus aus, zumal wir mit Natur, Wasser und viel Landschaft punkten können“, meint Katrin Winkler.

Reisewirtschaft rechnet erneut mit großen Verlusten

Auch der Deutsche Reiseverband (DRV) registriert ein Anziehen der Reisebuchungen. „Mit der Aussicht auf Impfungen und mehr Möglichkeiten für Tests steigt auch die Zuversicht, bald wieder verreisen zu können“, so DRV-Präsident Norbert Fiebig. „Zudem rechnen wir mit einem Nachholeffekt, da viele Menschen im vergangenen Jahr keinen Urlaub machen konnten und diesen auf 2021 verschoben haben.“

Für den Sommer sind laut Fiebig derzeit besonders Flugpauschalreisen für Ziele im östlichen Mittelmeer – etwa Griechenland und Türkei – gefragt. Noch verhalten gingen die Buchungen für spanische Ziele wie zum Beispiel die Balearen ein. Dagegen steige die Zahl der Buchungen für Kreuzfahrten und Fernreiseziele überproportional an.

Eine anziehende Nachfrage nach Türkei- und Griechenland-Reisen im Sommer verspürt auch das Reisebüro Kober am Flughafen Leipzig/Halle. „Es wird gebucht, wenn auch noch zögerlich“, sagt Wolfgang Kober, dessen Kundenstamm bis Hannover, Erfurt und Berlin reicht. Gespannt warte er auf den Sommerflugplan. Aktuell ruht der Passagierverkehr am Flughafen noch.

Deutsche Reiseziele rüsten sich auf den Ansturm

Ostsee und Müritz richten sich mit einer Menge Neuem auf die Urlaubsgäste ein. In Kühlungsborn entsteht ein neues Feriendorf mit Strandzugang und in Altwarp am Stettiner Haff ein neues Resort auf insgesamt 18.000 Quadratmetern.

In Rostock werden drei neue Hotels gebaut. Neue Ferienanlagen werden auch in Wismar mit Blick auf den Alten Hafen oder in Boiensdorf zwischen Rerik und der Insel Poel errichtet. Ein echter Hingucker sind die kugelförmigen Holzhäuser am Tollensesee bei Neustrelitz. Für Gäste sollen sie ab diesen Mai offen stehen. Und der Hausbootvermieter Kuhnle hat seine Flotte um ein Saunaboot erweitert.

Gerade eröffnet wurde zwischen den Seen Müritz und Kölpinsee der zweite Heilwald an der Mecklenburgischen Seenplatte. Er verfügt über einen Barfußpfad und Bewegungsparcours und dient der therapeutischen Nutzung. In Plau am See gibt es bereits einen.

