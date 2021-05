Leipzig

Die Urlaubssaison steht vor der Tür, doch obwohl touristische Reisen in viele Länder inzwischen wieder möglich sind, stehen dem Sommerurlaub in diesem Jahr einige Hürden im Weg – zumindest, wenn man ins Ausland reisen möchte. Um im Urlaubsland eine Quarantäne zu vermeiden oder die Einreise überhaupt möglich zu machen, muss grundsätzlich ein aktuelles, negatives Testergebnis vorgelegt werden – dasselbe gilt auch für die Rückkehr nach Deutschland. Bei den Einreisebedingungen gibt es je nach Reiseziel jedoch bedeutende Unterschiede: Während Italien und Dänemark zum Beispiel sowohl ein negatives Antigen- als auch ein PCR-Testergebnis als Nachweis gelten lassen, verlangen Spanien, Frankreich oder Portugal einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test.

PCR- und Antigen-Test: Das sind die Unterschiede

Der Antigen- bzw. Schnelltest ist das meistverbreitete Corona-Testverfahren, das in vielen Testzentren als „kostenloser Bürgertest“ angeboten wird und innerhalb Deutschlands als Testnachweis zum Einkaufen oder für den Schulbesuch gilt. Das Ergebnis ist hier in der Regel nach 15 Minuten verfügbar. Auch die frei verkäuflichen Selbsttests funktionieren nach diesem Prinzip.

Der PCR-Test ist hingegen deutlich aufwendiger und langwieriger, dafür gilt das Ergebnis jedoch auch als zuverlässiger. Der entnommene Abstrich muss zuerst ins Labor geschickt und analysiert werden, deshalb liegt das Testergebnis hier meist frühestens nach 24 Stunden vor. Die Ergebnisse gibt es in der Regel zweisprachig und in digitaler Form – per E-Mail oder online abrufbar. Der PCR-Test wird zum Beispiel nach einem positiven Schnelltestergebnis vom Arzt durchgeführt, um eine Corona-Infektion zu bestätigen. Will man den Test dagegen auf eigene Faust machen, um etwa ins Ausland zu reisen, muss man die Kosten selbst tragen. Der Preis variiert dabei von Anbieter zu Anbieter, liegt jedoch meist bei über 100 Euro.

PCR-Test im Gewandhaus am günstigsten

Im Gewandhaus am Augustusplatz kostet der PCR-Test 79,90 Euro – das mit Abstand günstigste Angebot in der Stadt. Das Testzentrum verrät auf LVZ-Anfrage, die Tests würden in einem hauseigenen Labor ausgewertet, während andere Testzentren teils externe Labore beauftragen müssen. Die dadurch gesparten Kosten machen den vergleichsweise günstigen Preis möglich. Der Haken an der Sache: Tests werden hier nur bei Kindern ab zehn Jahren durchgeführt, da kein Kinderarzt beim Test dabei ist. Für Familienurlaube ist das Testzentrum also nicht in jedem Fall geeignet, da viele Urlaubsländer bereits von jüngeren Kindern einen negativen Test fordern – Griechenland beispielsweise bereits ab dem fünften Lebensjahr.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unfreiwillig hohe Preise

Das City-Labor im Leipziger Norden testet Kinder jeden Alters, verlangt mit 136,03 Euro aber auch einen der höchsten Preise für den PCR-Test. Die hohen Kosten hat sich das Labor allerdings nicht ausgesucht: „Bis April haben auch wir unseren PCR-Test für 88 Euro angeboten“, so eine Sprecherin, „doch dann wurden wir von einem Dresdner Labor verklagt.“ Der Hintergrund: Der verlangte Preis sei zu niedrig gewesen, denn laut Gebührenordnung für Ärzte muss ein PCR-Test für mindestens 128 Euro angeboten werden. „Wir waren gezwungen, den Kostenpunkt für den PCR-Test zu erhöhen, sonst hätten uns hohe Strafzahlungen gedroht.“ Dem Gewandhaus scheinen noch keine Klagen ins Haus zu stehen: Hier wird der PCR-Test bislang weiterhin für knapp 80 Euro angeboten.

Überblick: PCR-Tests in Leipzig mit Kosten und Wartezeiten

Gewandhaus Leipzig, Augustusplatz 8, 04109 Leipzig79,90 Euro, Ergebnis zwischen 18 und 24 Uhr am Folgetag, ab 10 JahrenTerminbuchung onlineMo. & Fr. 8 - 20 Uhr; Di. & Do. 8 - 18 Uhr

Apotheke Holzhausen, Stötteritzer Landstraße 28, 04288 Leipzig120,00 Euro, Ergebnis nach 24 Stunden, keine AltersbeschränkungTerminbuchung telefonisch unter 034297/42 496Mo. bis Fr. 8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr; Sa. 8.30 - 12 Uhr

Testzentrum KarLi 12, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig120,00 Euro, Ergebnis nach 24 Stunden, keine AltersbeschränkungTerminbuchung online oder spontanMo. bis Fr. 8 - 19 Uhr; Sa. 8 - 20 Uhr

Gesundheitswerkstatt, Leipziger Straße 88, 04178 Leipzig128,00 Euro, Ergebnis nach 24 Stunden, keine AltersbeschränkungTerminbuchung online oder telefonisch unter 0341/46225020Mo. 10 - 13 Uhr; Di. 12 - 14 Uhr und 19 - 19.30 Uhr; Mi & Do 13.20 - 15 Uhr; Fr 9 - 12.30 Uhr

Hauptbahnhof Leipzig, Willy-Brandt-Platz, 04109 Leipzigab 128,23 Euro, Ergebnis nach 24 bis 48 StundenTerminbuchung onlineMo. bis Fr. 8 - 18 Uhr; Sa. 8 - 14 Uhr

Allee-Center Leipzig, Ludwigsburger Str. 9, 04209 Leipzigab 128,23 Euro, Ergebnis nach 24 bis 48 StundenTerminbuchung onlineMo. bis Fr. 8 - 16 Uhr; Sa. 9 - 14 Uhr

Felsenkeller Leipzig, Karl-Heine-Straße 32, 04229 Leipzigab 128,23 Euro, Ergebnis nach 24 bis 48 StundenTerminbuchung onlineMo. bis Sa. 8 - 18 Uhr

Flughafen Leipzig/Halle, Terminalring 11, 04435 Schkeuditz129,90 Euro, Ergebnis nach 24 bis 48 Stunden, keine AltersbeschränkungTerminbuchung online oder vor OrtMo. bis So. 9 - 17.30 Uhr

City-Labor Leipzig, Messe-Allee 23, 04158 Leipzig136,03 Euro, Ergebnis nach 24 Stunden, keine AltersbeschränkungTerminbuchung online oder spontanMo. & Fr. 8 - 18 Uhr; Di., Do. & Sa. 8 - 18 Uhr

Bieten Sie ebenfalls PCR-Tests in Leipzig an? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an corona@lvz.de.

Von Robin Knies