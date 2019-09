Gold-Abzocke: Anwälte erläutern Leipzigern den Ernst der Lage

Leipzig

Gibt es für die Kunden der mutmaßlichen Betrügerfirma PIM Gold GmbH noch etwas zu retten? Diese Frage stellten sich betroffene Anleger bei einer Informationsveranstaltung am Freitagabend in der Leipziger Innenstadt. Just an jenem Tag war via Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ bekannt geworden, dass PIM und die dazugehörige Vertriebsgesellschaft Premium Gold Deutschland beim Amtsgericht Offenbach Insolvenz beantragt haben.

Etwa 40 Interessenten ließen sich von Fachanwälten über die aktuelle Situation informieren. Nicht viel angesichts von mehreren Hundert Opfern allein in Leipzig. Eingeladen zu der Runde hatte ein Geschäftsmann, der nach eigenen Angaben selbst Betroffener des befürchteten Anlageskandals ist. „Es ging darum, auf die Rechtslage sowie auf Kostenrisiken und auch juristische Fallstricke hinzuweisen“, so der namentlich bekannte Initiator gegenüber der LVZ. „In diesem Augenblick ist wohl vielen erst der Ernst der Lage konkret bewusst geworden, da wohl bisher seitens der Vermittler viel Hoffnung versprüht wurde.“

Prozesskostenfinanzierer einschalten

Ein möglicher Weg für juristische Auseinandersetzungen ist nach Ansicht der Experten bei der Infoveranstaltung das Einschalten eines sogenannten Prozesskostenfinanzierers. Hierzu wurden Anwaltskosten und Prozessrisiken erläutert sowie Erfolgsaussichten beschrieben. Zudem wurde Geschädigten finanzielle Hilfe bei der Durchsetzung von gezielten Ansprüchen zugesichert.

Nach Angaben von Stiftung Warentest übernehmen Prozesskostenfinanzierer hauptsächlich in Fällen, die besonders aussichtsreich erscheinen, für den Kunden sämtliche Kosten des Rechtsstreits. Bei einer Niederlage wären das Anwalts-, Gerichts- und womöglich auch Gutachterkosten sowie die Auslagen der Gegenseite, so die Experten. Im Gegenzug verlangen Finanzierer im Erfolgsfall einen Teil des Erlöses. Die Stiftung rät, dass Interessenten mit ihrem Anwalt erörtern sollten, ob der Einsatz eines Prozessfinanzierers im konkreten Fall sinnvoll ist.

Differenzierung schwierig

Die Verbraucherzentrale Sachsen empfiehlt Gold-Anlegern, die bei der insolventen Firma investiert haben, alle derzeitigen Unterstützungsangebote gründlich zu prüfen. „Es ist momentan sehr schwer, für die Betroffenen zu differenzieren, wer helfen will und wer versucht, Geld aus der Sache zu gewinnen“, so Madlen Müller, Referentin für Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale. Erst vor wenigen Tagen war eine Interessengemeinschaft (IG) gegründet worden, in der Vermittler der Firma und geprellte Anleger gleichermaßen Mitglied werden sollen. Die Leipziger Verbraucherschützer sehen in dieser IG insbesondere für die Anleger derzeit keinen Mehrwert.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt aktuell gegen Verantwortliche der PIM Gold GmbH wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges. Medienberichten zufolge sollen rund 10 000 Anleger in den vergangenen zehn Jahren Gold im Wert von rund 150 Millionen Euro erworben haben.

Von Frank Döring