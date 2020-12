Paar missbraucht Kind in Leipzig: Mehrere Jahre Haft für Vater und Geliebte

Leipzig

Sie hatten eine außereheliche Affäre – und sollen sich dabei auch an einem Kind vergangen haben: Berufskraftfahrer Maik W. (41) und seine Geliebte Peggy K. (42) sind jetzt am Landgericht Leipzig wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs zu längeren Haftstrafen verurteilt worden. Der Prozess hatte auf Antrag der Verteidigung fast komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.

Erschütternde Vorwürfe

Es waren erschütternde Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage erhob. Demnach waren allein Maik W. ursprünglich 56 Missbrauchsfälle zur Last gelegt worden. Er hatte für seinen Sohn, der 2004 geboren wurde und aus einer früheren Beziehung stammt, das Sorgerecht – und nutzte dies nach Erkenntnissen der Ermittler auf schlimmste Art aus. Im Zeitraum von Oktober 2016 bis zum Jahr 2018 soll er den Jungen immer wieder zum Sex gezwungen haben. Die Taten ereigneten sich laut Anklage überwiegend in der Wohnung des Mannes im Leipziger Stadtteil Grünau.

Etwa seit 2016 hatten Maik W. und Peggy K., die damals noch mit anderen Partnern verheiratet waren, eine Beziehung. Innerhalb dieser Affäre soll es dann der Staatsanwaltschaft zufolge auch zu gemeinsamen Übergriffen auf den Sohn von Maik W. gekommen sein. Der Frau wurden in der Anklage 36 Tatbeteiligungen zur Last gelegt.

BGH hob Urteil auf

Ein erster Prozess gegen das Paar war bereits vor mehr als einem Jahr am Landgericht gestartet worden, konnte aber nicht wie vorgesehen zu Ende gebracht werden. Ein Grund: Der für Peggy K. zunächst bestellte Verteidiger war überraschend verstorben. Die damals zuständige Strafkammer trennte daraufhin das Verfahren der Frau ab und verurteilte lediglich Maik W. Er bekam sieben Jahre Haft wegen schweren sexuellen Missbrauchs – geahndet wurden nach Angaben des Gerichts letztlich zwölf Sexualstraftaten – sowie Körperverletzung.

Allerdings hatte die Verteidigung mit ihrer Revision Erfolg: Der Bundesgerichtshof ( BGH) hob das Urteil gegen den Angeklagten wieder auf und verwies den Fall zurück ans Landgericht. Aus diesem Grund musste die 3. Strafkammer den Fall erneut aufrollen – und das Paar saß seit Mitte November wieder gemeinsam auf der Anklagebank.

In Handschellen auf dem Weg zum Prozess: Maik W. hatte wegen der ihm vorgeworfenen Taten bereits in Untersuchungshaft gesessen. Quelle: Kempner

Am Ende fiel die Strafe für den Vater des missbrauchten Jungen etwas geringer aus: Fünf Jahre und elf Monate soll Maik W. hinter Gitter. Seine mutmaßliche Komplizin wurde zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt.

