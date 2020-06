Leipzig

Stadt und Natur vom Wasser aus erkunden ist ein spannendes Erlebnis. Unterwegs gibt es jede Menge zu sehen – je nach Strecke treffen die Paddler auf Enten, Nutrias oder sogar Eisvögel. Kleine Stopps sorgen für Abwechslung und gönnen den Muskeln eine Ruhepause. Wir stellen drei schöne Paddeltouren vor.

Die Einsteigertour

Wer noch nie mit seinen Kindern in Leipzig gepaddelt ist und es erst einmal ausprobieren will, der startet am besten mit der etwa zweistündigen Tour durch den Karl-Heine-Kanal. Hier gibt es keine Schleusen und kein Wehr, also nichts extra zu beachten, dafür aber Industriedenkmäler in Plagwitz zu bestaunen.

Der nächstgelegene Bootsverleih ist am Klingerweg nahe dem Clara-Zetkin-Park, aber auch vom Bootsverleih Herold an der Antonienstraße eignet sich die Tour. Nur Vorsicht: Das letzte Stück zurück ist dann immer gegen die Strömung! Von hier aus paddelt man auf der Weißen Elster stromaufwärts und passiert zuerst die Könneritzbrücke, eine Stahlfachwerkbrücke. Ein Stück weiter erheben sich die rot-weißen Klinkerbauten der ehemaligen Buntgarnwerke.

Noch vor der nächsten Brücke beginnt rechts der Karl-Heine-Kanal, klein und eher unscheinbar. Unter zwei weiteren Brücken hindurch entfaltet sich der Kanal in seiner ganzen Breite. Kurz vorm Stelzenhaus beginnen die Seerosen, sie schmücken noch die anschließende Kurve bis kurz vor die König-Albert-Brücke. Hier tummeln sich oberhalb des Wassers auf dem Weg zahlreiche Radfahrer und Spaziergänger. Vielleicht wollen sie zur Kurve hinter der Aurelienbrücke bei der Philippuskirche, wo die Leute am Ufer sitzen und Kinder auf dem Spielplatz toben.

Danach wird es grüner und ruhiger auf dem Kanal. Man kann entweder kurz vor der Luisenbrücke, über die die Lützner Straße verläuft, drehen, um sich auf den Rückweg zu machen. Oder man paddelt noch bis zum gerade entstehenden Wohnviertel am Lindenauer Hafen weiter.

Der Klassiker für eine Tagestour

Wenigstens einmal sollte man sich die Zeit für eine Tagestour durch den Floßgraben zum Cospudener See nehmen. Viel unberührte Natur, kristallklares Wasser, wundersame Wasserpflanzen sind dabei zu entdecken und mit etwas Glück sogar die geschützten Eisvögel.

Starten kann man vom Bootsverleih Leipziger Eck an der Beipertbrücke am Schleußiger Weg. Gleich zu Beginn schleust man sich ein am Pleißewehr Connewitz, paddelt ein Stück auf der Pleiße und biegt dann in den Floßgraben, der für Motorboote gesperrt ist. Das erklärt das klare Wasser.

Einschränkungen auf Floßgraben zum Schutz des Eisvogels Auch für sogenannte muskelbetriebene Wasserfahrzeuge, sprich Kanus, Kajaks und Co., gelten zwischen 1. März und 30. September Einschränkungen: Der Floßgraben darf nur von 11 bis 13 Uhr, von 15 bis 18 Uhr und von 20 bis 22 Uhr durchfahren werden. Außerdem ist das Ufer einschließlich eines 20 Meter breiten beidseitigen Uferstreifens tabu, Hunde dürfen nicht freigelassen werden. Mehr Infos gibt es dazu auf der Website der Stadt Leipzig.

Man gleitet durch den stillen Auwald. Die Strecke ist kurvig, da braucht es einen guten Steuermann. Das Etappenziel Cossi rückt näher. Durch Verbindungskanäle, Schleusen und den Waldsee Lauer erreicht man den Cospudener See. Hier stranden die Boote im Sand.

Je nach Wetter heißt es baden oder am Strand ausruhen, bevor es zurück in die Stadt geht. Ein großer Spaß kurz vorm Ende der Tour ist die Bootsrutsche an der Schleuse am Connewitzer Wehr.

Beim Paddeln im Floßgraben gibt es ein paar Regeln zu beachten: zum Schutz des Eisvogels. Quelle: André Kempner

Die LVZ-Familie-Lieblingstour

Eine drei- bis vierstündige Tour mit kleinen Wasserabenteuern und Tierbeobachtung ist unsere Lieblings-Paddelstrecke. Startpunkt ist beim Teilungswehr Großzschocher, wo sich Weiße Elster und Elsterflutbett trennen. Hier im Dreieck zwischen beiden Wasserwegen befindet sich die Bootsausleihe des Leipziger Kanu-Clubs.

Man kann zu beiden Seiten das Boot zu Wasser lassen. Es empfiehlt sich, die Rundtour auf der Flussseite zu beginnen, weil man dann mit der Strömung paddelt. So kann man sich zu Anfang treiben lassen und die Kraft in den Armen für später aufsparen.

Das erste Stück ist rasant, denn hier gibt es Stromschnellen. Kurz danach wird der Fluss ruhiger und schiebt sich durch Schleußig. Es folgt die Schleußiger Brücke, über die der Autoverkehr rauscht. Einmal links um die Kurve wird es wieder leiser. Hinter Büschen am Ufer sieht man die Wohnhäuser von Schleußig.

Jetzt aufgepasst! Die Entenbrücke naht, benannt nach ihren tierischen Bewohnern. Das Anlegen ist hier schwierig, aber man sollte wenigstens versuchen, auf der Stelle zu bleiben, um die Nutrias zu beobachten, die hier von den Anwohnern gefüttert werden. Besonders schöne Enten kann man hier auch manchmal sehen, wie die Mandarin Enten, die ursprünglich aus China stammen und vermutlich irgendwann aus dem Leipziger Zoo ausgebüxt sind.

Weiter geht es flussabwärts zu den Buntgarnwerken, der stählernen Könneritzbrücke, an der Max-Klinger-Villa vorbei durch den Palmgarten bis zum großen Palmgartenwehr am Richard-Wagner-Hain. Hier ist Vorsicht geboten! Unbedingt der Beschilderung folgen und sich rechts halten, um ins Elsterflutbett einzubiegen.

Die folgende Strecke eignet sich prima für ein Wettpaddeln, denn es geht immer geradeaus im breiten Elsterflutbett bis zum Start-Ziel-Punkt.

Weitere Bootsverleihe an den Tourenstrecken gibt es unter anderem am Stadthafen Leipzig oder an der Pferderennbahn. An diesen Standorten kann auch über ein Online-Buchungssystem im Voraus reserviert und gebucht werden.

Was es beim Paddeln in Zeiten von Corona zu beachten gilt: Beim Bootsverleih am Stadthafen Leipzig gelten derzeit coronabedingt genaue Auflagen für alle Gäste. Es wird dringend um Vorreservierung gebeten, dadurch können das Besucheraufkommen reguliert und Menschenansammlungen besser vermieden werden. Im Sinne der Planungssicherheit sind die Verleihzeiträume auf zwei und vier Stunden sowie den ganzen Tag begrenzt. Es darf nur mit Angehörigen des eigenen Hausstandes sowie zehn weiteren Personen gepaddelt werden (dies muss gegebenenfalls nachgewiesen werden). Die Wasserschutzpolizei kontrolliert auf den Gewässern. Paddler sollen exakt zur gebuchten Zeit, also nicht früher und auch nicht später erscheinen. Dies dient ebenfalls der Vermeidung von Ansammlungen. Am Counter wird um das Tragen eines Mundschutzes und kontaktloses Zahlen gebeten. Es gilt, zu jeder Zeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern zur nächsten Person einzuhalten. Aus hygienischen Gründen werden keine Wasserkarten ausgegeben. Vorabinfos zu den möglichen Routen finden Gäste unter www.stadthafen-leipzig.com/index.php/touren/kanutouren. Zur Einhaltung des Mindestabstandes wird keine Ein- und Ausstiegshilfe in die und aus den Booten gewährt. Außerdem kann keine Tragehilfe für die Boote angeboten werden. Diese müssen selbstständig an den Steg getragen werden. Alle müssen zusammenarbeiten, damit der Ablauf reibungslos funktioniert. Die Stadthafen-Betreiber bitten alle Gäste um Rücksichtnahme, Verständnis und Mithilfe. Auf die Ausschilderung vor Ort sollte geachtet und die Anweisungen Mitarbeiter befolgt werden. Es gilt zudem zu beachten, dass die Motorboottouren ausschließlich mit Mundschutz durchgeführt werden dürfen. (Quelle: Stadthafen Leipzig) Bitte erkundigen Sie sich bei den jeweiligen Verleihern nach den derzeit geltenden Regeln!

Von Katrin Similien