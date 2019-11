Palmgartenwehr wird gezogen – Wasserstände in Leipzigs Gewässern sinken

Leipzig

In der kommenden Woche sind die Leipziger Gewässer nur noch eingeschränkt nutzbar. Wie die Landestalsperrenverwaltung mitteilte, wird vom Dienstag bis zum Donnerstag die jährliche Funktionsprobe am Palmengartenwehr durchgeführt. „Um die beiden Walzen und die seitlichen Schutzanlagen auf ihre Funktionalität prüfen zu können, muss die Wehranlage vollständig geöffnet werden“, heißt es aus der Behörde. Dadurch komme es zur Absenkung des Wasserspiegels in Weißen Elster, Elsterflutbett, Pleißeflutbett, Elstermühlgraben und Karl-Heine-Kanal sowie zu einer vorübergehenden Unterbrechung des Zuflusses der Kleinen Luppe. Zeitweise sei außerdem mit erhöhten Fließgeschwindigkeiten und Strömungen zu rechnen. Aus Sicherheitsgründen dürften diese Gewässer an diesen Tagen nicht genutzt werden.

Nach Abschluss der Überprüfungen würde der Wasserspiegel ab Mittwoch wieder ansteigen und am Donnerstagabend wieder seine ursprüngliche Höhe erreichen.

Wichtiger Teil des Hochwasserschutzes

Das Wehr ist ein wichtiger Bestandteil für den Hochwasserschutz der Stadt Leipzig. Bei Hochwasser können damit große Durchflussmengen in das Elsterbecken abgeleitet werden. Außerdem staut es das Wasser der Weißen Elster auf, wodurch eine Nutzung für den Bootstourismus in der Stadt möglich wird.

Von LVZ