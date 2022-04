Leipzig

Der Countdown läuft: Ab Sonnabend ist im Leipziger Panometer in der Richard-Lehmann-Straße das neue 360-Grad-Panorama „New York 9/11 – Krieg in Zeiten von Frieden“ von Yadegar Asisi zu sehen. Das Bild hängt bereits und ist gespannt, die Aufbauarbeiten sind aber noch in vollem Gange. „Bis zur Eröffnung am Samstag gibt es noch einiges zu tun“, sagt der Künstler Asisi am Dienstag, der gemeinsam mit seinem belgischen Komponisten Erik Babak Licht und Sound einstellt. Das Team arbeitet außerdem noch an den fünf Installationen, die das Panorama begleiten.

Yadegar Asisi steht in seinem neuen Panorama "New York 9/11". Das 3200 Quadratmeter große Panorama zeigt die Szenerie am World Trade Center am Morgen des 11. September 2001 um 08.41 Uhr, fünf Minuten vor den Attentaten. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Asisi arbeitet mit Bildern in den Köpfen

Diese Installationen müssen die Besucherinnen und Besucher zunächst passieren, um auf das eigentliche Bild auf der 2300 Quadratmeter großen Leinwand zu gelangen. Darauf zu sehen ist ein typischer New Yorker Morgen am Fuße der beiden Türme des damaligen World Trade Centers, fünf Minuten vor dem Terroranschlag. In New York war es damals 8.41 Uhr.

Das Antikriegsprojekt setzt sich mit den Anschlägen vom 11. September 2001 auseinander, die für etwa 3000 Menschen den Tod bedeuteten und Krieg in Afghanistan sowie im Irak nach sich zogen. Bilder der Anschläge sowie der folgenden Kriege zeigt Asisi allerdings nicht. „Ich versuche mit den Bildern zu arbeiten, die wir im Kopf haben, die über die Jahre medial in unsere Köpfe getragen wurden“, sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Es ist eine Zeitreise zurück zu einer geschäftigen und dennoch unwirklich friedlichen Szenerie, die der Betrachter freilich mit den Augen und dem Wissen von heute sieht. Nie werde er eine Schlacht darstellen. Das sei „völlig belanglos“, hatte Asisi bei einem Atelierbesuch der LVZ in Berlin betont.

Das 3200 Quadratmeter große Panorama zeigt die Szenerie am World Trade Center am Morgen des 11. September 2001 um 08.41 Uhr, fünf Minuten vor den Attentaten. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Besucher sehen Bild vom Boden aus

Anders als bei seinen vorherigen Panoramen können die Besucherinnen und Besucher das Rundbild nur vom Boden aus sehen. Die gewohnte Plattform bleibt gesperrt. „Mit der Konzentration auf diesen einen Augenblick will ich eine Gefühlsebene schaffen“, betont Asisi. Sich den Schock der Angriffe vorzustellen, sei viel energiegeladener als die Bilder von diesem Moment. Es ist ein Rückblick auf eine vermeintlich heile Welt. Denn alle wissen, was nach dem morgendlichen Trubel gleich passieren wird.

„New York 9/11 - Krieg in Zeiten von Frieden“ ist ab Samstag, 9. April, täglich von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen ist eine medizinische Maske weiterhin Pflicht.

Von Mathias Orbeck/mit dpa