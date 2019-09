Heiltipps aus dem alten Ägypten: Zerschlagener Eselszahn in Honig schützt vor Haarausfall

Leipzig

Der Papyrus Ebersist die umfangreichste und einzige komplett überlieferte Schriftrolle aus der altägyptischen Heilkunde – und wird in der Biblioteca Albertina aufbewahrt. 877 Rezepte und Ratschläge enthält das 3500 Jahre alte und fast 19 Meter lange Dokument. Der Papyrus Ebers hält Rezepte bereit, die auch heute noch helfen, durch einen heißen Sommer zu kommen und sonstige Krankheiten und Wehwehchen zu heilen oder mindestens zu lindern. Die Leipziger Universitätsbibliothek lässt derzeit eine Replik des Originals herstellen, die ab kommendem Jahr einen eigenen Schauraum in der Albertina erhalten soll.

In Zusammenarbeit mit der Unibibliothek stellen wir in loser Folge ausgewählte Heilmittel aus dem Papyrus vor. Unsere Übertragungen lehnen sich an die wissenschaftliche Übersetzung aus dem Hieratischen von Lutz Popko an. Einzelne Begriffe aus dem antiken Reich im Nildelta, die wir bis heute nicht verstehen, haben wir als geheimnisvolles Zeichen im Text stehen lassen. Die Reihenfolge der Rezepte orientiert sich am menschlichen Körper und reicht von den Haarspitzen bis zu den Zehen, von der Haut bis in die inneren Organe. Den Auftakt bilden Ratschläge der alten Ägypter zum Thema Haare.

Das soll dem Haarwachstum helfen

Von den insgesamt 877 Einzelrezepten befassen sich 22 mit Haarproblemen, was uns zeigt, dass auch die alten Ägypterinnen und Ägypter derartige Probleme hatten. Die Rezepte bieten Hilfe bei Haarausfall und Ergrauen oder beugen dem vor. Manche Mittel wirken für uns heute vielleicht ein wenig befremdlich, wenn beispielsweise Körperteile von Tieren verwendet werden sollen. Andere Mittel dagegen sind auch heute so oder so ähnlich in Gebrauch.

Ein Mittel für das Festigen der Haare beziehungsweise für den Haarwuchs (Eb 464): „s’r-Pflanzen werden zermahlen und im Verhältnis 1:1 mit Öl vermischt und in Wasser aus dem p’w’-Gewässer gegeben. Damit werden die Haare eingerieben.“ Leider kann dieses Rezept heute nicht wirklich angewendet werden, weil es nicht einmal möglich ist, die Zutaten eindeutig zu identifizieren.

Ein anderes Mittel, um Haare ordentlich zu behandeln (Eb 470): „Der Zahn eines Esels wird zerschlagen und in Honig gegeben. Damit wird dann der Kopf eingesalbt.“ Das Wachstum soll wiederum folgendermaßen angeregt werden (Eb 473): Fett und Kiefernöl werden im Verhältnis 1:1 gemischt. Damit wird dann der Kopf eingerieben.“

Ein Rezept für Haarausfall

Bei folgendem Rezept geht es erstaunlicherweise darum, Haarausfall bei einer verhassten Rivalin herbeizuführen. Bloß wie kommt die vor Eifersucht Rasende, ohne Aufsehen zu erregen, an die Frisur der anderen ran? „Ein Lotusblatt wird vollständig ausgeglüht in Fett gegeben. Damit wird dann der Kopf der Verhassten beschmiert“ (Eb 475).

Mittel gegen das Ergrauen der Haare

Der Papyrus Ebers kennt 13 Rezepte gegen das Ergrauen der Haare. Auch vor 3500 Jahren war dies offensichtlich ein lästiges Problem. Folgendes hilft offenbar: „Das Blut eines schwarzen Kalbs wird in Öl gekocht. Anschließend wird der Kopf damit eingerieben“ (Eb 451).

Die altägyptische Heilkunst im Papyrus Ebers heilt in vielen Fällen nach den Methoden der heute so benannten Homöopathie, also Gleiches mit Gleichem beziehungsweise Ungleiches mit Ungleichem zu behandeln. Manchmal wird nach dem Motto „Viel hilft viel“ auch gleich zu beidem geraten, wenn es sozusagen schon zu spät ist und der Kopf vollständig ergraut.

Ein Beispiel: „Das Gehirn eines Fiederbartwelses wird in einen runden Topf gegeben. Anschließend wird der Kopf des Mannes, der nicht ergrauen soll, damit bestrichen“ (Eb 455). Und noch ein Mittel, um dem Ergrauen der Haare vorzubeugen: „Kaulquappen aus dem šd.yt-Kanal werden getrocknet, zermahlen und anschließend mit Öl vermengt. Nachdem der Kopf rasiert wurde, wird er damit eingerieben“ (Eb 456).

Auch um dem Ergrauen der Augenbrauen vorzubeugen, kannten die alten Ägypter ein Mittel (Eb 462): „In ein Fayencegefäß wird Honig mit dem Saft vom Johannisbrot – was das Fruchtfleisch des Johannesbrotbaums meint – gegeben. Über einen Zeitraum von drei Monaten wird dieses Gemisch immer wieder feucht gemacht und zum Trocknen stehen gelassen. Wenn es schließlich fest geworden ist, werden die Augenbrauen täglich damit bestrichen.“

In der nächsten Folge geht es um Zahnschmerzen. Die Unibibliothek hat das Faksimile des „ Papyrus Ebers“ digitalisiert und stellt das Ganze samt deutscher und englischer Übersetzung online zur Verfügung: papyrusebers.de. Dort gibt es auch Details zu einem Fundraising samt Sponsoren-Paketen, um Replik und Schauraum zu finanzieren. Informationen zudem unter 0341 9735006.

