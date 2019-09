Park-Zoff im Waldstraßenviertel: Kommt jetzt die Pinke Plakette?

Leipzig

Nachdem bereits die Industrie- und Handelskammer ( IHK) sowie der Unternehmerverband Sachsen eine Verschiebung des neuen Parkregimes im Waldstraßenviertel gefordert hatten, legen jetzt die Initiative „Parken im Waldstraßenviertel“ und die CDU-Fraktion im Stadtrat nach. Sie verlangen ebenfalls einen Aufschub und Änderungen. Wie berichtet, fürchten die Gewerbetreibenden wirtschaftliche Nachteile. Der Bürgerverein Waldstraßenviertel verlangt hingegen, die Pläne wie vorgesehen umzusetzen. Gegenüber der LVZ hatte die Stadt am Mittwoch erklärt, an ihrem Ansinnen festzuhalten. Falls die Stadt sich tatsächlich nicht auf eine Neuverhandlung einlässt, wollen die Gewerbetreibenden eine „Pinke Plakette“ einführen. Unternehmer und Mitarbeiter können sie in die Scheibe kleben – in der Hoffnung auf milde Politessen; das Unternehmen Wohnfühlimmobilien gibt die Plaketten in der Funkenburgstraße 4 aus.

Bisheriger Plan: Ortsfremde sollen ab 30. Oktober Gebühren für die Wohngebietsparkflächen in der Nähe von Arena, Stadion und Zentrum zahlen. So soll mehr Platz für die Autos der Bewohner des Viertels entstehen, die dafür Anwohnerparkausweise kaufen müssen.Parkausweise für Gewerbetreibende sind derzeit nicht vorgesehen.

Unternehmer sehen Existenz bedroht

Die Initiative „Parken im Waldstraßenviertel“ hatte vor Kurzem ein Treffen mit mehr als 100 Gewerbetreibenden organisiert, bei dem die zentralen Probleme zur Sprache kamen. Ergebnis: eine Online-Petition sowie ein weiterer offener Brief, den Juliane Hauschild von der Initiative im Auftrag der Gewerbetreibenden an OBM Burkhard Jung geschickt hat. Knackpunkt: Die Gewerbetreibenden sehen in der Einführung des Anwohnerparkens eine Existenzbedrohung, wenn Betriebs- und Mitarbeiterfahrzeuge nicht mehr vor Ort geparkt werden dürfen. Kunden, die als Kurzparker schnell etwas einkaufen oder abholen wollen, würden vertrieben. Und: Das Problem werde am Ende nur verschoben. Zum einen räumlich – in angrenzende Bereiche (Richtung Thomasius-/Lessingstraße, westliches Waldstraßenviertel). Zum anderen mit Blick auf die Betroffenen: von den Anwohnern auf die Gewerbetreibenden. Zwischen diesen beiden Gruppen gebe es grundsätzlich ein gutes Miteinander. Probleme würden nur bei Veranstaltungen in Arena oder Stadion auftreten, so die Initiative.

Bei Veranstaltungen in der Arena oder im RB-Stadion sind die Straßen im Waldstraßenviertel schnell verstopft. Parkplätze sind dort auch an normalen Tagen knapp. Die Stadt hat ein Anwohnerparkkonzept erstellt, das zum 30. Oktober greifen soll. Dagegen formiert sich Protest. Quelle: Dirk Knofe

Vorschläge: Fischgrätparken, Einbahnstraßen und mehr Ausnahmen

Es gehe nicht um die Beschneidung von Anwohnerinteressen, betont Hauschild – sondern um eine Gesamtlösung für alle. Man sei bereit zu Gesprächen mit der Stadt; eine Lösung bis zum 30. Oktober sei aber nicht möglich. Deshalb fordern Juliane Hauschild und ihre Initiative wie IHK und Unternehmerverband, die Einführung zunächst um sechs bis zwölf Monate zu verschieben.

Die Initiative „Parken im Waldstraßenviertel“ schlägt vor:

Ausweitung des Anwohnerparkens auf Gewerbetreibende und deren Mitarbeiter,

Genehmigungen für alle Fahrzeuge, die zur beruflichen Tätigkeit nötig sind,

Einführung des Fischgrätparkens im gesamten Waldstraßenviertel (zusätzliche Stellflächen) und Einführung von Einbahnstraßen,

Ausweitung des Gästeparkens (mindestens drei Stunden),

Ausnahmegenehmigungen für Dienstleister/Pflegedienste/Handwerker.

Auch die CDU fordert eine Neuordnung des Anwohnerparkens in dem Gründerzeitviertel. Die durchgeführte Bürgerbeteiligung sei mangelhaft und einseitig gewesen, so Vize-Fraktionschef Michael Weickert. Gewerbe müsse gefördert werden, nicht behindert. Die Verwaltungsspitze müsse jetzt handeln.

