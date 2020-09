Parkchaos im Leipziger Waldstraßenviertel

Leipzig

Trotz einer gegenteiligen Ankündigung der Stadtverwaltung sind am Mittwoch im Waldstraßenviertel weiter Knöllchen an Autofahrer verteilt worden, die in der Bewohnerparkzone E keinen Parkschein gelöst hatten. Betroffen war unter anderem Juliane Hauschild, Sprecherin der Bürgerinitiative „Parken im Waldstraßenviertel“. „Ich habe die Politesse darauf hingewiesen, dass dies ab heute wegen des Urteils des Oberverwaltungsgerichts nicht mehr möglich ist“, schilderte die Unternehmerin. „Die Politesse sagte, dass sie davon nichts wisse und ich ja Widerspruch einlegen könne. Das werde ich auch tun.“ Wie berichtet, hatte die Stadt angekündigt, ab dem 16. September in der Bewohnerparkzone E die Gebührenpflicht auszusetzen. Das Sächsische Oberverwaltungsgericht ( OVG) hatte das Bewohnerparken für rechtswidrig erklärt und per 21. August vorläufig außer Vollzug gesetzt.

„Gewisse verwaltungsinterne Vorläufe“

Die Kommune begründete die verspätete Umsetzung des OVG-Urteils am Mittwoch damit, dass sie „im Interesse einer Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung im ruhenden und fließenden Verkehr“ die neu geschaffene Rechtslage „nicht spontan-unmethodisch“ umsetzen könne. Auch für die notwendigen Veränderungen an der Beschilderung bedürfe es „gewisser verwaltungsinterner Vorläufe“. Da fast ein ganzes Wohnviertel betroffen ist, sei der verwaltungstechnische Aufwand nicht gering.

Wie mit den Knöllchen umgegangen wird, die seit dem 21. August in der Bewohnerparkzone E verteilt wurden, will die Stadtverwaltung jetzt „einzelfallbezogen“ entscheiden. „Grundsätzlich gilt: Solange eine Beschilderung besteht, ist diese auch verbindlich“, erläuterte eine Sprecherin. „Hinsichtlich der Ahndung eventuell festgestellter Ordnungswidrigkeiten kommt der Ordnungsbehörde ein Ermessen zu, ob sie einschreitet beziehungsweise die Angelegenheit verfolgt.“

„Prüfung im Einzelfall“

Nicht geklärt ist bislang, wie mit der Rückabwicklung der Bewohnerparkausweise verfahren wird. Wie berichtet, wurden Gewerbetreibenden im Viertel solche Jahresausweise für 250 Euro pro Stück ausgehändigt. „Die beteiligten Fachämter sind auch hier in intensivem Austausch, um eine rechtssichere und zugleich bürgerfreundliche Lösung zu finden“, sagte die Sprecherin. „Die Frage der eventuellen Rückzahlungen hängt dabei von einer Prüfung im Einzelfall ab.“

Das Technische Rathaus arbeitet inzwischen an einer „dauerhaften und bedürfnisgerechten Lösung“ für das Waldstraßenviertel. „Jetzt erfolgt zunächst der Neuzuschnitt des Gebiets unter Berücksichtigung des Ursprungskonzepts“, so die Sprecherin weiter. „Geprüft wird außerdem, ob das Konzept notfalls angepasst werden und der Stadtrat gegebenenfalls in dieses Verfahren eingebunden werden muss.“

„Regeln müssen praktikabel sein“

In diesen Prozess will auch die Bürgerinitiative „Parken im Waldstraßenviertel“ eingebunden werden. „Dass es ein Anwohnerparken im Waldstraßenviertel geben muss, ist unstrittig“, betonte Sprecherin Juliane Hauschild. „Aber es muss für den größten Teil der Nutzer praktikabel sein.“ Die Initiative prüfe derzeit Modelle aus anderen Städten. „Darüber würden wir mit der Verwaltung gern ins Gespräch kommen.“

Die Leipziger Rechtsanwaltskanzlei Füßer & Kollegen sieht die jüngsten Äußerungen der Kommune kritisch. „Die Stadt kann gern alle Einzelfälle von Knöllchen prüfen, die nach dem 21. August erteilt wurden – wenn sie in allen Fällen zu dem Ergebnis kommt, dass sie widerrufen werden müssen“, kommentierte Rechtsanwalt Klaus Füßer die aktuelle Entwicklung. Er vertritt einen Kläger aus dem Viertel, der gegen das Bewohnerparken in seiner jetzigen Form vorgeht.

Von Andreas Tappert