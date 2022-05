Trotz knapper Stellplätze wächst Jahr für Jahr die Zahl der Autos. Die Deutsche Umwelthilfe macht dafür auch die niedrigen Kosten des Anwohnerparkens verantwortlich und fordert deutlich höhere Gebühren. Sachsen macht den Weg dafür frei – und Städte wie Leipzig stehen bereits in den Startlöchern.

So wie hier in der Leipziger Nordstraße haben Anwohner beim Parken Vorrang. Künftig könnte dies aber teurer werden. Der Freistaat will im Mai Sachsens Kommunen erlauben, die Gebühren selber festzulegen. Im Gespräch sind auch schon höhere Gebühren für SUVs und Pick ups. Quelle: André Kempner