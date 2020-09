Leipzig

N ach fast zehn Jahren dreht die Stadt Leipzig an der Gebührenschraube fürs Parken – und zwar so kräftig, dass sie damit sogar die Betreiber der privaten Parkhäuser in den Schatten stellt. Das überrascht weder, noch ist es Grund für einen kollektiven Aufschrei.

Seit Jahren steigt die Zahl der zugelassenen Autos in Leipzig, während ihr Platz auf den Straßen auch durch die Förderung des Radverkehrs schwindet. Geht das so weiter, droht Leipzig der Verkehrskollaps. Um den zu verhindern, setzt man im Rathaus nun alles auf eine Karte: die Marktwirtschaft. In der reguliert der Preis die Nachfrage.

Entscheidung wird Preisspirale in Gang setzen

Wenn die städtischen Parkflächen teurer werden als die privaten, dürfte das einen Run auf die Parkhäuser auslösen. Die könnten dann schnell ihre Kapazitätsgrenzen erreichen und auch dort eine Preisspirale in Gang setzen. Im Ergebnis wird es für viele Menschen unattraktiver, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Was verkehrs- und umweltpolitisch, aber auch aus Gründen der Lebensqualität Sinn macht.

Doch die ganze Sache hat einen Haken: Autofahren würde so zum Luxus und die Gesellschaft teilen – in Menschen, die genug Geld haben, und die, die es sich nicht leisten können. Viele Leipziger nutzen das Auto ja nicht aus Bequemlichkeit, sondern auch aus Kostengründen. Wenn die Fahrt mit der Straßenbahn für einen Kinobesuch in der Innenstadt zwei Personen 10,80 Euro kostet, das Parkticket im Petersbogen aber „nur“ 6,30 Euro, dann muss man sich nicht wundern, dass sie sich fürs Auto entscheiden. Nicht die Parkgebühren sind das Problem, sondern der viel zu teure öffentliche Personennahverkehr.

Von Klaus Staeubert