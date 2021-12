In Leipzig sind 268.100 Kraftfahrzeuge registriert (Stand Ende 2020). Das sind 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Jahrelang wuchs der Kfz-Bestand in Leipzig linear mit der Einwohnerzahl. Mit jedem zweiten neuen Einwohner kam in der Regel ein weiteres Fahrzeug in der Statistik hinzu. Inzwischen hat sich die Bevölkerungsdynamik deutlich abgeschwächt, weniger Fahrzeuge wurden es dadurch aber nicht. Der Kfz-Bestand wächst nach Angaben des Statistikamtes seit 2018 sogar schneller als die Bevölkerung.

Die Pkw-Dichte unterscheidet sich von Ortsteil zu Ortsteil und ist am Stadtrand höher als in zentrumsnahen Ortsteilen. Spitzenreiter ist Althen-Kleinpösna mit 704 privaten Pkw auf 1000 Einwohner. Am unteren Ende der Skala liegt das Zentrum-Südost mit lediglich 218 privaten Pkw auf 1000 Einwohner.