Leipzig

Der Mond verschwindet und das ist in Leipzig nicht zu sehen: In der Nacht zum Mittwoch können (Hobby-)Astronomen in Deutschland eine partielle Mondfinsternis beobachten, allerdings nicht in der Messestadt. Wie der Wetterdienst auf Nachfrage von LVZ.de mitteilt, wird eine dichte Wolkendecke am Himmel stehen.

Ab 20.45 Uhr am Dienstagabend schiebt sich die Erde direkt zwischen Sonne und Mond, sodass der Erdtrabant im Schatten verschwindet. Die maximale Verdunkelung wird gegen 23.30 Uhr erreicht. Nach 2.17 Uhr in der Mittwochnacht wird der Mond wieder voll erleuchtet sein.

Dieses Spektakel wird vor allem im Süden Deutschlands zu sehen sein. In Leipzig werden bereits tagsüber mehrere Wolkenschichten den Himmel bedecken, die ein Nordwestwind vom Meer über Mitteldeutschland bläst. Zwar können kurzzeitig kleiner Lücken in der Wolkendecke entstehen, laut Wetterdienst ist das allerdings unwahrscheinlich. Wer trotzdem auf einen kurzen Blick hofft, kann seinen Blick bedenkenlos in den Himmel richten: Trotz der vielen Wolken soll es trocken bleiben bei Temperaturen um die 20 Grad.

thiko