Hochkarätigen Turniersport gab’s am Wochenende auf der Messe Partner Pferd zu sehen – das lockte illustres Publikum aus Europa und Übersee an. Grund: In Leipzig fanden die Weltcup-Serien in den vier Disziplinen Springreiten, Dressur, Fahren und Voltigieren ihren Höhepunkt und Abschluss mit den letzten und entscheidenden Wettbewerben.

Jennifer Gates postet Foto auf Instagram

Erstmals in Leipzig war Jennifer Gates, älteste Tochter von Microsoft-Gründer Bill Gates. Die 26-Jährige besuchte am Sonntag mit ihrem Mann die Partner Pferd, um das Finale der Springreiter zu verfolgen. Vor allem drückte sie dem Niederländer Harrie Smolders die Daumen, mit dem sie eng verbunden ist: Sein Pferd Monaco gehört dem Reitstall Evergate Stables in Florida – Besitzerin des Reitstalls ist Jennifer Gates selbst. Am Sonntagnachmittag holte sich der 42-jährige Niederländer den zweiten Platz in der Weltcup-Gesamtwertung. Vor und nach dem entscheidenden Rennen war „Jenn“ bei Reiter und Pferd im Parcours und auf dem Abreiteplatz. 

Nach dem Wettbewerb postete sie ein Foto auf Instagram: „Monaco steht beim Weltcup-Finale auf dem Podium. Stolz ist eine Untertreibung.“ Jennifer Gates kennt sich aus in der Pferdewelt, denn sie selbst ist ebenfalls Springreiterin. Nach ihrem Abschluss an der Stanford University ging sie 2018 für ein Jahr nach Europa, um bei Harrie Smolders zu trainieren.

Jennifer Gates als Springreiterin bei einem früheren Turnier in Los Angeles. Quelle: KEVORK DJANSEZIAN

Danach stellte sie den Pferdesport aber wieder zurück, um sich ganz auf ihr Medizinstudium zu konzentrieren: Sie will Kinderärztin werden. Nach dem Studium wolle sie sportlich wieder angreifen, erzählte sie am Sonntag in Leipzig. Verheiratet ist sie seit 2021 mit dem erfolgreichen Profi-Springreiter Nayel Nassar (31). Der Ägypter – geboren und aufgewachsen in den USA – war allerdings nicht für Leipzig qualifiziert. Beim Weltcup-Finale starteten die 30 besten Reiter der Welt, die sich in Europa, Amerika und Asien auf zahlreichen Turnieren am besten platziert hatten.

Melinda und Bill Gates bei einem Besuch in Frankreich. Im vergangenen Jahr wurde das Ehepaar geschieden. Quelle: Kamil Zihnioglu, dpa

Auch viele Pferdebesitzer in Leipzig

Auch viele andere Besitzer der millionenschweren Sportpferde waren am Wochenende nach Leipzig angereist. Aus Dubai saß ein Eventveranstalter in der VIP-Lounge, der solche Turniere künftig in seiner Heimat veranstalten will und Erfahrungen einholte. Ebenso waren Sammler der Schweizer Uhrenmarke Longines – Hauptsponsor des Springreitens – der Einladung nach Leipzig gefolgt.

