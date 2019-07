Leipzig

Der Sand hat unter Beats und Füßen bebt wieder ordentlich: Das zwölfte Think-Festival beherrscht am Sonntag erneut den Nordstrand am Cospudener See. Auf drei Bühnen toben sich mehr als 30 Acts aus, um die Massen zum Tanzen zu bringen.

Zum wiederholten Mal stellen sich Künstler wie Rødhåd, Robag Wruhme und Gunjah an die Turntables, und auch die Leipziger Club-Größen von Lydia Eisenblätter über Chris Manura, Lars Christian Müller, Filburt oder Peter Invasion zeigten Präsenz. Zu den Think-Debütanten gehören unter anderem der aus dem Brexitland angereiste Dave Clarke, das Berliner DJ-Duo Pon-Pot und der Kölner Julian Stetter. Leipziger Neuling ist die Fäncy-Crew. Bereits zum fünften Mal setzt Techno-Guru Sven Väth den Schlusspunkt.

Ein paar Feierfreudige hatten sich bei 30 Grad übrigens schon vor dem ersten spürbaren Basshämmern warmgelaufen: Der für einen Parkplatz nahe Marktkauf geplante Bus-Shuttle fiel zumindest vorerst aus, „da uns leider unser Dienstleister versetzt hat“, wie das Think-Team via soziale Medien informierte, Das bedeutete für die dort Parkenden eine halbe Stunde Fußmarsch.

Wie viele Leute insgesamt kommen, darüber schweigt sich der Veranstalter traditionell aus. Mehrere Tausend sind es definitiv. Nach 22 Uhr wird sich das Party-Geschehen vom See traditionellerweise zur Distillery in die Südvorstadt verlagern. Dort sorgt dann unter anderem 0-Dimensional und Georg Bigalke für die Beschallung.

Von MaD