Leipzig

Der „Rote Teppich“ war natürlich in der LVZ-Farbe Blau gehalten: 250 Gäste, darunter 20 interessierte Leserinnen und Leser, schritten am Donnerstagabend darüber und folgten der Einladung ins Verlagsgebäude am Peterssteinweg. Es gab etwas zu feiern: Die offizielle Einweihung der beiden neuen Redaktions-Newsrooms in der zweiten Etage.

„Es ist für uns das erste Mal seit Jahren, dass wir so groß einladen und feiern – wir haben es vermisst“, sagte Geschäftsführer Björn Steigert. Zusammen mit Chefredakteurin Hannah Suppa begrüßte er den sächsischen Wissenschaftsminister, Landtagsabgeordnete, den Leipziger Oberbürgermeister, Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft, Sport, Gesellschaft und auch den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Madsack-Mediengruppe, Thomas Düffert.

Chefredakteurin Hannah Suppa und Geschäftsführer Björn Steigert begrüßen die Gäste in der LVZ-Kantine. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

„Deutschlands schönster Newsroom“

Die Stimmung war bestens. Neben der Freude, sich endlich wieder in lockerer Atmosphäre zu treffen und zu unterhalten, kamen viele Gäste mit großer Neugier, wie die Arbeit in einem Newsroom bei der Zeitung heutzutage aussieht. Der Umbau wurde in neun Monaten bewältigt – in den wirtschaftlich herausfordernden Zeiten der Pandemie. Und zugleich in den Zeiten des Homeoffice, was es erleichterte, Wände einzureißen. „Deutschlands schönster Newsroom“ sei entstanden, freute sich Architektin Gabriele Church über das Ergebnis ihrer Arbeit.

Wie die beiden Newsrooms aussehen, wer wo arbeitet und wie sich das Arbeiten dadurch verändert, das erfuhren die Gäste bei Führungen durchs Haus. Acht LVZ-Redakteure betreuten die Rundgänge in kleinen Gruppen und erklärten die neue Arbeitsweise: Die klassischen Ressortstrukturen sind aufgehoben, gearbeitet wird nach Themen. Die offenen Räume bieten insgesamt 68 Arbeitsplätze und ermöglichen permanenten Austausch, auch über das Zusammenspiel der Kanäle Print und Digital.

Der stellvertretende Chefredakteur Andre Böhmer (Zweiter von links) zeigt Besuchern den Reportertisch im neuen Newsroom. Quelle: Alexander Prautzsch

Vorbild für andere Verlagsstandorte

Chefredakteurin Hannah Suppa übernahm die erste Führung, unter anderem mit dem sächsischen Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow, MDR-Intendantin Karola Wille und dem künftigen Leipziger Opernintendanten Tobias Wolff. Der hat von 2003 bis 2006 selbst für die LVZ-Kulturredaktion gearbeitet und erinnerte sich noch gut an den enormen Zeitdruck, um beispielsweise nach einem Konzert in der Arena blitzschnell die Rezension fertigzustellen. „Sehr gelungen, schön gemacht“, findet er die neuen Räume. „Alles hat sich sehr verändert, aber man erkennt es auch wieder.“

Spannend, modern, frisch – so der Eindruck von RB-Leipzig-Star Marcel Halstenberg. Auch Schriftstellerin Regine Möbius, eine der „Leipziger Stimmen“ der LVZ, war angenehm überrascht: „Ich hatte die Befürchtung, es wird ein Großraumbüro. Aber hier gibt es Inseln, wo man sich separieren und auch schnell wieder zueinander kommen kann“, so ihr Eindruck. „In dem Maße, wie die Anforderungen steigen, sollte auch der Komfort steigen“, fügte sie noch hinzu. Madsack-Geschäftsführer Thomas Düffert sieht das genauso: „So schön, wie das geworden ist, ist das eine Inspiration für weitere Standorte unseres Verlags. Und auch fürs eigene Büro.“

Neue Kaffeemaschine ist sehr beliebt

Mobiles Arbeiten, das heißt: Die Reporterinnen und Reporter kommen zu Besprechungen oder zwischen zwei Terminen ins Verlagshaus, nehmen an normalen Schreibtischen, an Stehtischen oder im Reportercafé Platz, stöpseln ihren Laptop an oder nutzen eine der Telefonboxen. Dazwischen können sie einen Kaffee trinken. „Die Kaffeemaschine ist sehr beliebt und zehn Klassen besser als die vorherige“, schmunzelte die Chefredakteurin.

Abonnentin Regine Jucker aus Borsdorf fand den Einblick in die Arbeit der Reporterinnen und Reporter spannend. „Das musste ich mir unbedingt angucken. Ich habe ein Faible für Nachrichten und Journalismus.“

Blick auf die Zeitung von morgen

Im zweiten Newsroom konnten die Gäste auf Bildschirmen bereits sehen, wie die Zeitung von morgen aussieht. Die Chefinnen vom Dienst und die Producer der Print-Ausgabe waren gegen 20 Uhr noch schwer bei der Arbeit. Auf dem LVZ-Vorplatz, in der Kantine und im Partyzelt auf dem Parkplatz herrschte unterdessen lockere Partystimmung.

Es gab Musik von einem DJ, Häppchen vom „fliegenden Buffet“ und eine Fotowand, vor der jeder Gast sein schönstes Foto-Lächeln zeigen konnte. Und am Ende konnte jeder selbst mal auf der LVZ-Titelseite stehen: Als Abschiedsgruß gab es einen Sonderdruck mit den Fotos des Abends zum Mit-nach-Hause-nehmen.

Von Kerstin Decker