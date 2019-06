Leipzig

Diese Party ist ein Evergreen: Schon zum 28. Mal steigt in der übernächsten Woche die Auftaktveranstaltung für die Gemeinschaftsaktion „Sicherer Schulweg“ auf dem Augustusplatz. Zusammen mit zahlreichen Partnern wollen Stadt, Polizeidirektion, Messestadt-Verkehrswacht und Leipziger Volkszeitung am 18. Juni von 10 bis 14 Uhr mit den kommenden Schulanfängern feiern und sie zugleich für den sicheren Weg zum Unterricht fit machen. Zahlreiche Institutionen, Unternehmen und Vereinen sind mit Informationsständen und Mitmach-Angeboten vor Ort.

Unter den Partnern der Gemeinschaftsaktion, die sich auf dem Augustusplatz präsentieren, sind der ADAC mit einem Fahrradparcours, der Arbeitskreis Zahngesundheit mit Infostand, die Branddirektion mit einem Löschfahrzeug und Drehleiter, die IKK mit Tipps für gesundes Schulfrühstück sowie die Initiative Leipziger Ess-Klasse mit einer Milchverkostung. Auch ASB, Dekra, Bundespolizei, Messe GmbH, Ordnungsamt und TÜV sind vertreten. Vielen Jahre fand die Party am letzten Freitag der Sommerferien statt. Doch 2018 wurde der Zeitplan modifiziert, um Kinder, Eltern und sonstige Verkehrsteilnehmer nicht erst ganz kurz vor Schulbeginn zu sensibilisieren.

Aufkleber und Basecaps

Die Veranstaltung ist ein Startschuss für zahlreiche Aktivitäten innerhalb der Gemeinschaftsaktion. So werden in den Kindertagesstätten sogenannte Verkehrssicherheitstage als Abschluss des Vorschuljahres organisiert. Die Leipziger Verkehrsbetriebe bringen wieder Hunderte Aufkleber „Achtung Schulanfänger“ an den Bussen und Straßenbahnen an. Die Dekra stellt insgesamt 6300 Basecaps für Abc-Schützen bereit. In gleicher Stückzahl werden Schulwegmappen mit Plänen für den jeweils sichersten Weg zum Unterricht vorbereitet, immerhin 500 mehr als im Vorjahr.

Wichtig für Autofahrer: Vor allem im Umfeld des Schuljahresbeginns ist im Stadtgebiet mit intensiven Geschwindigkeitskontrollen zu rechnen. Polizei und Ordnungsamt wollen zwischen Mitte August und Ende September verstärkte Präsenz zeigen.

Wie notwendig das Engagement für sichere Schulwege nach wie vor ist, zeigt der Blick auf die jährlichen Unfallzahlen. Laut dem aktuellen Verkehrsbericht der Stadt Leipzig, registrierte die Polizei im Jahr 2018 insgesamt 188 Verkehrsunfälle mit Kindern, etwas weniger als im Vorjahr. Todesopfer waren zum Glück nicht zu beklagen. 18 Jungen und Mädchen wurden schwer verletzt, 153 kamen mit leichten Verletzungen davon. Der mit Abstand häufigste Grund für Unfälle mit Kindern: Fehler beim Überqueren der Fahrbahn (32). 73 Mal waren Kinder selbst Verursacher der Unfälle.

Von Frank Döring