Passbilder nur noch im Amt: Leipziger Fotografen fürchten um ihre Existenz

Leipzig

Fotos für Pässe und Personalausweise künftig nur noch beim Amt? Wenn es nach dem Willen des Bundesinnenministeriums geht, müssen biometrische Lichtbilder für Ausweisdokumente in Zukunft bei der zuständigen Behörde gemacht werden. Passbilder von Fotografen sollen dann nicht mehr akzeptiert werden. Diese gehen nun gegen die Pläne auf die Barrikaden.

Fotostudios sehen ihr Geschäft bedroht

Viele Leipziger Fotostudios erwirtschaften den Großteil ihres Umsatzes mit den biometrischen Fotos, so auch Lena Angelstein vom gleichnamigen Fotostudio in Schönefeld. Die 38-jährige Fotografin, die schon seit 15 Jahren ihr Geschäft in der Gorkistraße hat, befürchtet massive Einbußen, sollte eine solche Regelung greifen. „Bei mir würden mindestens 50 Prozent des Tagesgeschäfts wegbrechen“, so Angelstein.

Es gebe auch Tage, an denen sie sogar ausschließlich Pass- und Ausweisbilder mache – im Schnitt kostet ein Set etwa 15 Euro. „Wenn man nicht mit Firmen zusammenarbeitet und keine großen Aufträge hat, ist es fraglich, ob man als Fotostudio dann überhaupt noch existieren kann“, sagt Angelstein. Außerdem ist sie der Meinung, dass „Fotos von einem Automaten nie so aussehen werden, wie von Menschenhand gemacht“.

Protest von der sächsischen Landesinnung

Bodo Tiedemann (55) vom Foto-Zentrum Leipzig ist Innungsobermeister der Landesinnung Fotografie und Werbetechnik Sachsen. Er sieht für die Zukunft der Branche ohnehin schwarz: „Fotoläden wird es, meiner Meinung nach, in 20 Jahren gar nicht mehr geben. Mit solchen Regelungen beschleunigt man nur das Absterben des Geschäfts.“ Die geplante Gesetzesänderung beschäftigt ihn schon seit Dezember und er versucht sich Gehör zu verschaffen. Betroffene Verbände können noch bis Ende Januar Stellungnahmen beim Ministerium einreichen. Danach soll über das neue Gesetz beraten werden. Frühestens würde es im Sommer 2022 in Kraft treten.

Dokumente sollen fälschungssicherer werden

Hintergrund der geplanten Neuregelung ist ein Gesetzesentwurf „zur Stärkung der Sicherheit im Pass- und Ausweiswesen“. Demnach sollen Bilder künftig nur „in Gegenwart eines Mitarbeiters“ der Behörde aufgenommen werden und seien „elektronisch zu erfassen“. Zu diesem Zweck sind Selbstbedienungsterminals bei den insgesamt 5500 Pass- und Ausweisbehörden in Deutschland geplant. Damit sollen Bildmanipulationen verhindert werden. Durch sogenanntes Morphing – das Verschmelzen mehrerer Passbilder – könnten Ausweise mit manipulierten Fotos unter Umständen von mehreren Personen für den Grenzübertritt genutzt werden. Deshalb sei es nötig, Dokumente künftig fälschungssicherer zu gestalten, so das Ministerium.

Im Video – das ist Morphing:

Lydia Rech, Inhaberin von Rech & Friends Photography, hat eher weniger Bedenken um das eigene Geschäft. Die 35-Jährige findet die Regelung aber auch nicht wirklich sinnvoll. „Die Behörden sind ja sowieso überfordert, dafür müssten sie definitiv neues Personal einstellen“, meint Rech. Sie selbst würde ein solches Gesetz eher weniger treffen, obwohl auch bei ihr monatlich sicherlich eine dreistellige Summe im Umsatz fehlen würde. „Eingesessene Fotografen, die sich vielleicht sogar auf Pass- und Ausweisfotos spezialisiert haben, werden es da sicherlich nicht leicht haben“, glaubt Rech.

Lizenz-Modell für Fotostudios als Kompromiss?

Zusammen mit der Kreishandwerkerschaft Leipzig hat sich die Landesinnung Fotografie und Werbetechnik bereits an die Leipziger Bundestagsabgeordneten gewendet. Falk Dossin, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, erklärt, dass in dem Schreiben auch ein Kompromiss vorgeschlagen wird: ein Lizenz-Modell für Fotostudios.

„Wenn die Lichtbilder an den Selbstbedienungsterminals elektronisch erfasst werden sollen, dann scheint ja schon eine Schnittstelle zu bestehen“, sagt Geschäftsführer Dossin. Warum also sollte eine solche Automatisierung nicht mit lizenzierten Fotostudios machbar sein, fragt er. „Das würde nicht nur Zeit und Personal sparen, sondern auch das Handwerk erhalten.“ Schließlich kämen im Schnitt mindestens 20 Prozent des Umsatzes aller Fotostudios von Pass- und Ausweisbildern, so Dossin.

Von Elena Boshkovska