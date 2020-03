Pasta, Klopapier und DVDs – Leipziger setzen zu Hamsterkäufen an

Leipzig/Halle/Markkleeberg

In vielen Supermärkten in Leipzig und im Umland waren am Samstag leere Regale zu sehen. Der Grund: Hamsterkäufe. Viele Menschen waren unterwegs, um sich einzudecken. Besonders Nudeln und Klopapier schienen gefragt zu sein.

Reporter-Bilder aus einem großen Supermarkt in Leipzig-Reudnitz zeigen auch leergekaufte Obst- und Gemüse-Regale. In Schleußig bevorrateten sich die Menschen mit Grundsätzlichem: Mehl, Zucker, Klopapier und Katzenstreu. Die Gemüseregale waren ebenfalls halbleer. In den Supermärkten um das Waldstraßenviertel war Pasta aus, auch Reis und Backwaren sowie Milch waren knapp. Die Süßigkeiten-Regale waren hingegen noch gut gefüllt. Lange Schlangen gab es am Samstag auch vor einem großen Elektronik-Markt in den Höfen am Brühl. Besonders Küchengeräte, Filme und Spiele wurden von den Kunden gekauft.

Leere Regale auch in Halle

Im Umland Leipzigs setzten die Menschen ebenfalls zu Hamsterkäufen an. In Markkleeberg gab es in einem großen Supermarkt zwar noch Nudeln und Konserven, dafür waren die Kartoffeln alle. „ Klopapier gibt es sowieso nicht“, berichteten Reporter vor Ort. Auch in Halle wird gehamstert, wo sonst Palletten voller Klopapier stehen, herrschte am Samstag gähnende Leere. Ganze Regalreihen, die sonst mit Pasta und Nudeln bestückt sind, waren leergekauft.

Transportprobleme sorgen für leere Regale

Hamsterkäufe sind derzeit bundesweit zu beobachten. Am Samstag versuchte die Bunderegierung daher zu beruhigen. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner ( CDU) betonte: „In Deutschland haben wir aktuell keine Versorgungsengpässe.“ Sie empfahl, nur das zu kaufen und zu lagern, was man ohnehin verbrauche. Andernfalls würden die Produkte später nur in der Tonne landen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) erklärte nach einem Treffen mit Vertretern der großen Lebensmitteldiscounter, dass es derzeit vor allem logistische Schwierigkeiten seien, die für leere Regale sorgen. „Die Lager sind so bestückt, dass keiner Angst haben muss, dass etwas ausgeht“, sagte der Minister der „Bild“-Zeitung (online).

