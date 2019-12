Patient zu teuer? Kliniken und Kassen streiten immer öfter

LEIPZIG

War die Operation stationär nötig, hätte sie nicht viel kostengünstiger ambulant durchgeführt werden können? Oder: War die Diagnose fehlerhaft, kostete die Behandlung deshalb zu viel? Wegen der Kosten liegen Krankenkassen und Krankenhäuser immer öfter im Clinch. Erneut ist die Anzahl der Streitfälle am Sozialgericht gestiegen: Allein von Januar bis Ende November 2019 gingen 1806 Verfahren zur gesetzlichen Krankenversicherung ein. Das ist etwa eine Verdopplung gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres mit 924 Verfahren. Im Gesamtjahr 2014 betrug sie „nur“ 619 Fälle. Und erfahrungsgemäß rolle zum Jahresende noch mal eine zusätzliche Klagelawine an, sagt Carsten Kups, Richter und Gerichtssprecher.

Abschläge und Zuschläge

„Die Abrechnungsstreitigkeiten betreffen im Wesentlichen die Vergütungen für die stationäre Krankenhausbehandlung“, berichtet er. Die Konflikte würden „im fallgruppenbasierten, pauschalierten Abrechnungssystem“ begründet liegen. Werde ein Patient etwa mit einem akuten Blinddarmdurchbruch aufgenommen, operiert und nach fünf Tagen entlassen, gebe es meist nichts zu streiten. Leide dieser Patient aber zugleich an einer hochgradigen Herz- oder Niereninsuffizienz, die einen – komplizierenden – Einfluss auf die Behandlung des Blinddarmdurchbruchs haben, erhöhe sich das Entgelt ganz erheblich – und der Streit beginne.

Carsten Kups ist Richter und Sprecher am Sozialgericht in Leipzig. Quelle: André Kempner

Grundsätzlich richte sich das Entgelt des Krankenhauses für eine stationäre Behandlung pauschal nach der Diagnose der jeweiligen Erkrankung, etwaigen besonders aufwendigen Leistungen sowie der Verweildauer des Patienten in der Klinik. Bei Unterschreitung der diagnosebezogenen „unteren Grenzverweildauer“ gibt es Vergütungsabschläge, bei Überschreitung der „oberen Grenzverweildauer“ hingegen Zuschläge.

Strittige Verrechnungen

„Dabei klagen regelmäßig die Krankenhausbetreiber, weil die Krankenkassen zunächst den vollen Abrechnungsbetrag gezahlt, nach späterer Prüfung der Abrechnungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen – MDK – jedoch die nach ihrer Ansicht überzahlte Vergütung mit späteren unstreitigen Vergütungsansprüchen der Krankenhäuser verrechnet haben“, erklärt Kups die Hintergründe.

Des Öfteren ziehe dann das Gericht medizinische Sachverständige zu Rate, um zu klären: War die stationäre Einweisung überhaupt erforderlich? Waren einzelne Behandlungsschritte nötig? Wurden sie zutreffend abgerechnet?

„Häufig entspinnt sich Streit etwa bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen. War die erneut durchgeführte Stammzellentransplantation tatsächlich erforderlich oder hätte nicht eine herkömmliche, viel preiswertere Hochdosischemotherapie ausgereicht, um die Krankheit aufzuhalten? Dabei geht es oft um Beträge von einigen Zehntausend Euro“, so der Sprecher des Sozialgerichts, das für die Stadt Leipzig sowie die Landkreise Nordsachsen und Leipzig zuständig ist.

Klagewelle zum Jahresende

In der Regel dreht es sich um Summen zwischen 1500 und 2000 Euro, aber auch schnell mal um 100 000 Euro und mehr. Um 120 000 Euro plus Zinsen (in diesem Fall schon 40 000 Euro) ging es bei einem Kunstherz-Fall. Die Krankenkasse wollte die Klinik nicht bezahlen, weil aus ihrer Sicht ein nicht zugelassenes Kunstherz-System verwendet worden sei. Zudem gibt es Fälle, wo Versicherte gegen ihre Kassen hauptsächlich wegen medizinischer Leistungen und Krankengeldes vorgehen.

Die Klagewelle zum Jahresende hängt nach Ansicht des Sprechers mit der ablaufenden gesetzlichen Verjährungsfrist der Vergütungsansprüche zusammen. „Erst durch die Klageerhebung wird der Anspruch rechtshängig und damit die Verjährung der Vergütungsansprüche unterbrochen.“ Aktuell komme hinzu, dass die Geltendmachung von Ansprüchen durch Gesetzesänderungen im Sozialgesetzbuch V ab 1. Januar 2020 schwieriger werden könne.

Von Sabine Kreuz