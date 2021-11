Patienten-Struktur in den Krankenhäusern: Wer liegt auf den Leipziger Corona-Stationen?

Leipzig

Wie sieht die Patientenstruktur auf den Corona-Stationen in Leipzig aus? Wir haben uns bei den beiden großen Leipziger Covid-Versorgern umgehört, dem Uniklinikum Leipzig (UKL) und dem Klinikum St. Georg.

Verhältnis zwischen Geimpften und Ungeimpften schwankt stark

Geimpft oder ungeimpft? Zuletzt war auffällig, dass zeitweise durchaus auch eine signifikante Zahl eigentlich komplett geschützter Patienten in den Krankenhäusern liegt. Doch das Verhältnis schwankt stark. Klar ist weiterhin: Die Ungeimpften sorgen für die größten Probleme in den Krankenhäusern. Sehr schwere Verläufe haben größtenteils mit schweren Nebenerkrankungen oder mit einem hohen Alter zu tun.

Altersdurchschnitt sinkt

Im Vergleich zur Lage vor einem Jahr ist der Altersdurchschnitt gesunken – das vermelden sowohl UKL als auch St. Georg. „Es ist keine Seltenheit mehr, dass wir Patienten aufnehmen, die deutlich jünger als 50 Jahre alt sind“, erklärt Dr. Nils Kellner, leitender Oberarzt für Infektiologie am Klinikum St. Georg, „das war früher eher die Ausnahme.“ Diese jüngeren Erkrankten hätten öfter schwere Verläufe – im Vergleich zu den ersten Pandemie-Wellen.

Und auch hier gilt: Die Gefahr ist ohne Impfschutz am Größten. „Bei den Ungeimpften haben wir bereits Patienten ab Ende 20“, konstatiert Professor Sebastian Stehr, der Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie am UKL.

Keine großen Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen

Es gibt nur geringe geschlechtsspezifische Unterschiede auf den Covid-Stationen – am UKL hält sich die Zahl der Patientinnen und Patienten in etwa die Waage. Das St. Georg vermeldet eine leichte Verschiebung zu männlichen Erkrankten, die aktuell etwa 60 Prozent ausmachen. Mutmaßungen, es würden vermehrt Migranten in den Kliniken ankommen, weil diese für Impfangebote weniger gut zu erreichen sind, kann Sebastian Stehr für das UKL nicht bestätigen. Nils Kellner schätzt für das St. Georg, dass der Migrantenanteil auf Station insgesamt ein wenig höher ist als der statistische Anteil in der Leipziger Bevölkerung.

Die meisten waren zu nachlässig

Viele würden erklären, dass sie sich hätten impfen lassen, wenn sie sich über den schweren Verlauf bewusst gewesen wären, erklärt Nils Kellner. Manche geben an, sich mit Blick auf eine Impfung nicht hinreichend aufgeklärt zu fühlen. Der Mediziner schätzt, dass viele Patienten schlicht zu nachlässig mit dem Thema umgegangen seien. „In zwei Fällen haben sich die Patienten zu spät gekümmert – sie waren schon einmal geimpft, einer der Betroffenen ist dann leider sogar verstorben, weil die Infektion quasi zeitgleich kam.“ Kellner mutmaßt, dass sich solche Tragödien hätten verhindern lassen, wenn sich die Betroffenen früher zur schützenden Spritze durchgerungen hätten.

Kaum offenkundige Virus-Leugner

Mit Patienten, die offen das Virus leugnen, habe er bislang nur sehr vereinzelt zu tun gehabt, sagt Kellner, der die meisten Patienten auf der „normalen“ Isolierstation behandelt. Am UKL ist das anders – und auf einer Intensivstation gibt es eher selten Gespräche über den Hintergrund unterlassener Impfungen. Ob es sich bei den Ungeimpften eher um Skeptiker oder gar Leugner handelt, kann Sebastian Stehr deshalb nicht sagen.

Zudem seien derlei Debatten für das Personal ermüdend. „Wir ahnen, dass erneut eine große Welle auf uns zukommt – und Ungeimpfte nehmen Ressourcen in Anspruch“, sagt Stehr. „Die stellen wir natürlich zur Verfügung und behandeln alle gleich.“ Für ambitionierte Debatten mit Impfskeptikern hätten die unter Stress stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber keine Kraft. „Es ist ja schon zum verzweifeln, dass wir in Sachsen eine so niedrige Impfquote haben. Ausbaden werden das wieder die Intensivpflegekräfte und -ärzte.“

Weniger Ressourcen

Auch Kellner blickt besorgt in die nächsten Wochen: „Ich habe nicht das Gefühl, dass Politik und Gesellschaft neue massive Einschränkungen tragen würden. Auf der anderen Seite reicht die Impfbereitschaft nicht aus, um die Welle durchbrechen zu können – und das Ganze bei zurzeit leider weniger Ressourcen, denn es gibt deutschlandweit weniger Intensivbetten als in vorherigen Wellen. Nicht zuletzt aufgrund der sich verschärfenden Pflegesituation.“

