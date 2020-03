Paukenschläge in Leipziger Immo-Branche: Gröner und Kracht gehen neue Wege

Leipzig

Zwei besondere Personalien sorgen für Gesprächsstoff in der Leipziger Immobilienbranche.

Erstens teilte der milliardenschwere Projektentwickler CG Gruppe AG mit, dass sich Vorstandschef Christoph Gröner ab sofort aus dem operativen Geschäft zurückzieht. Er wechsle in den Aufsichtsrat. Sein Nachfolger als Vorstandschef sei Jens Jäpel von der CG-Mutter Consus Real Estate, welcher 75 Prozent der Aktien gehören. Gröner bleibe dem von ihm selbst vor 25 Jahren in Leipzig gegründeten Unternehmen aber unter anderem als einer der Hauptaktionäre verbunden. Der Name CG Gruppe werde bis Ende März durch Consus RE AG ersetzt.

Sponsor von RB und FC International

Nach LVZ-Informationen liegt der Namenswechsel auch daran, dass sich Gröner die Rechte an der Marke „CG“ separat gesichert hatte. Die beiden Buchstaben leiten sich von den Initialen des 51-jährigen Unternehmers und Multi-Millionärs ab, der ursprünglich aus Karlsruhe stammt. Unter seiner Führung zählte die Gruppe bisher etwa 700 Mitarbeiter in Deutschland. Obwohl der Sitz 2010 nach Berlin verlegt wurde, blieben Gröner und CG in Leipzig besonders aktiv und präsent –auch als Sponsor der Fußballclubs RB Leipzig sowie FC International. Im vergangenen Jahr hatte sich Gröner – angeblich auch auf Druck der Consus-Gremien – überraschend vom größten Entwicklungsprojekt in Leipzig getrennt. Dabei soll auf dem früheren Eutritzscher Freiladebahnhof ein Quartier mit 2200 Wohnungen entstehen.

Bei einem Richtfest in der Leipziger Katharinenstraße schlug Christoph Gröner (Mitte) im Juli 2019 noch selbst große Zimmermannsnägel für die CG-Gruppe AG ein. Nun ist er nicht mehr Vorstandschef des Unternehmens, will mit einer anderen Gesellschaft „von vorne anfangen“. Quelle: Rico Thumser

In einem Brief an Geschäftspartner, welcher der LVZ vorliegt, äußerte sich Gröner nun über seine Zukunftspläne. Er wolle mit einer noch jungen Firma namens CG Elementum AG als Projektentwickler „von vorne anfangen“. Auch in Leipzig. „Jetzt, wo eine bedeutende Veränderung in der Konstellation bei meinen Hauptaktionären bevorsteht, ist es wieder Zeit für Veränderung. Ich verlasse die von mir gegründete CG Gruppe AG mit dem heutigen Tag als Vorstandsvorsitzender und wechsle in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Es gibt noch viele Verpflichtungen und Versprechen, die die CG Gruppe AG abgegeben hat, für die ich einstehen möchte und daher bleibe ich in einer Organfunktion, bis diese Dinge erledigt sind.“

Neue Firma mit „CG“-Philosophie

Die Philosophie von „CG“ bleibe erhalten, versicherte Gröner. Einerseits wolle er die Consus RE AG mit seiner Erfahrung weiter unterstützen, andererseits als Vorstandsvorsitzender der neuen CG Elementum AG unabhängig Bauprojekte entwickeln und umsetzen. „Sie wird in der bekannten Tradition die Werte der CG hochhalten und in einem neuen Gewand die Herausforderung des Immobilienmarktes annehmen.“

Dazu gehöre, dass bei großen Bauprojekten mit 50 Prozent gefördertem und preisgedämpften Wohnraum geplant werde – sowie mit der Maßgabe, dass der Betrieb der Häuser über ihren Lebenszyklus insgesamt CO2-neutral erfolgt. „Wir sind mit der CG Elementum bereits heute in Berlin, Bergisch Gladbach, Leipzig, Stuttgart-Wendlingen, Karlsruhe und München vertreten“, schrieb Gröner noch.

Projekte im Milliarden-Bereich

Für Außenstehende unklar bleibt zur Stunde dennoch, welche der beiden Gesellschaften die zahlreichen CG-Projekte in Leipzig weiterführt. Dazu gehören unter anderem die Weiterentwicklung der früheren Rübesam-Flächen in Plagwitz, der ehemalige Postbahnhof, das frühere Technische Rathaus in der Prager Straße oder die Bebauung am benachbarten Ostplatz. Das Investitionsvolumen aller hiesigen Vorhaben dürfte deutlich über einer Milliarde Euro liegen.

In der selben Liga spielte aus Leipziger Sicht zuletzt wohl nur das ebenfalls börsennotierte Unternehmen Instone Real Estate AG, welches 2017 durch Fusion der Leipziger GRK-Holding mit der Ex-Hochtief-Tochter Formart entstand. Dessen bekanntestes ostdeutsches Gesicht – der frühere Fußballprofi und DDR-Nationalspieler Torsten Kracht – geht nun ebenfalls andere Wege.

Kracht sagt Instone tschüss

Der 52-jährige Leipziger war bereits vor drei Monaten aus dem Vorstand des Konzerns mit Sitz in Essen ausgeschieden, begnügte sich seitdem mit dem Job des Geschäftsführers für die Region Ost. Nun habe er Instone „in gutem Einvernehmen“ tschüss gesagt, bestätigte Kracht der LVZ. Er verlasse das Unternehmen „auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen“, hieß es in einer Pressemitteilung.

Torsten Kracht (links) beim Richtfest für die Heeresbäckerei an der Leipziger Olbrichtstraße im August 2018. Das Großprojekt mit 245 Wohnungen im sanierten Altbau sowie 102 Neubauwohnungen ist – bis auf wenige Restarbeiten – inzwischen abgeschlossen. Ebenfalls im Bild: Kathrin Rödiger vom Bauordnungsamt sowie der Instone-Niederlassungsleiter Andreas Rühle. Quelle: Armin Kühne

Sein Nachfolger für die Region Ost werde Instone-Manager Andreas Gräf. Er bilde zusammen mit Andreas Rühle, dem Niederlassungsleiter in Leipzig, das neue Führungsduo für Sachsen.

Heeresbäckerei gerade fertiggestellt

Kracht und Rühle kamen einst zusammen aus dem Management-Team von Steffen Göpels Leipziger GRK-Holding. Auch unter der Instone-Fahne setzten sie zügig große Bauprojekte in Leipzig um – zum Beispiel die gerade abgeschlossene Wiederbelebung der alten Heeresbäckerei in Möckern mit 347 Wohnungen, der Mühlenwerke in Stahmeln oder – in Kooperation mit der CG Gruppe – die Sanierung der Gohliser Bleichertwerke.

Übrigens: So verschieden Göpel und Kracht im Auftreten erscheinen mögen, haben sie doch einige Gemeinsamkeiten. Beide sind fast hünenhaft groß gewachsen – und warben seit vielen Monaten für eine Kurskorrektur bei den Wohnungsneubauten in Leipzig und Deutschland. Grund: Die Masse der hiesigen Einwohner könne sich Kaltmieten von 10 bis 13 Euro pro Quadratmeter absehbar nicht leisten. Diese seien angesichts explodierender Grundstückspreise, ausufernder Vorschriften und Materialkosten für privat finanzierte Vorhaben aber häufig nötig, um rentabel zu arbeiten.

