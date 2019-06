Leipzig

Paukenschlag an der HTWK: Der Erweiterte Senat der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) hat am Mittwoch Gesinde Grande als Rektorin abgewählt. Stattdessen wird Mark Mietzner neuer Rektor. Seine Amtszeit beginnt am 1. Oktober mit der Bestellung durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK) und beträgt fünf Jahre. Zur Wahl gestellt hatten sich Mietzner, Amtsinhaberin Grande sowie Brigitte Latzko. Zum Wahlergebnis wollte sich die Pressestelle der HTWK nicht äußern.

Prof. Dr. rer. pol. habil. Mark Mietzner ist Hochschulmanager, Wissenschaftler und Unternehmer. 2015 wurde er zum Dekan und kaufmännischen Leiter der „Zeppelin Universität Executive Education“ in Friedrichshafen ernannt, die er seitdem als Qualitätsanbieter internationaler und interdisziplinärer Programme für Führungskräfte und innovative Studienprogramme aufbaut. Daneben veröffentlichte er als Professor für Bank- und Finanzwirtschaft zahlreiche Aufsätze in international führenden Fachzeitschriften und wirkte maßgeblich mit bei der Entwicklung und Implementierung der Forschungsstrategie der Zeppelin Universität. Mark Mietzner habilitierte sich an der Technischen Universität Darmstadt.

Prof. Dr. p.h. habil. Gesine Grande studierte Psychologie an der Universität Leipzig, war 2003 bis 2013 als Professorin für Psychologie an der HTWK Leipzig tätig. Seit Oktober 2014 ist sie Rektorin. Prof. Dr. phil. habil. Brigitte Latzko hat 2001 in Psychologie an der Uni Heidelberg promoviert, 2010 an der Uni Leipzig habilitiert, wo sie als Prodekanin an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät tätig ist.

Im April hatte der Hochschulrat im Benehmen mit dem Senat der HTWK Leipzig einen Wahlvorschlag mit den drei Kandidaten erstellt. Diese hatten sich am 22. Mai der Hochschulöffentlichkeit präsentiert, ihre Ziele erläutert und mit den anwesenden Hochschulmitgliedern diskutiert.

Von bm