Paula Piechotta ist das neue Gesicht der Leipziger Grünen

Leipzig

Eine öffentliche Stimme der Leipziger Grünen war sie bislang nicht. Dabei gehört Paula Piechotta der Partei schon seit elf Jahren an, ist in Bundes- und Landesverbänden gut vernetzt. „Wenn man Vollzeit in der Klinik arbeitet mit Nacht- und Wochenendschichten, kann man nicht auf allen Hochzeiten tanzen“, sagt die 34-jährige Ärztin, die in diesen Wochen umso mehr das Gesicht der Grünen ist. Sie habe sich bislang sehr stark auf die Weiterentwicklung des gesundheitspolitischen Programms und die Stärkung der Ost-Landesverbände der Grünen konzentriert, hebt sie hervor, war an den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag der ersten rot-rot-grünen Landesregierung in Thüringen beteiligt, später auch an den Verhandlungen der Kenia-Koalition in Sachsen.

Nun ist Piechotta nicht nur Spitzenkandidatin der sächsischen Grünen. Sie will im Leipziger Süd-Wahlkreis auch das erste Bundestagsdirektmandat für ihre Partei in Sachsen gewinnen. Wer ist diese junge Frau, die im parteiinternen Wettstreit um die Nominierung die langjährige Fraktionsvorsitzende im Leipziger Stadtrat, Katharina Krefft, aus dem Rennen geworfen hat?

„Abgeschlossene Ausbildung gibt dir einfach eine große Unabhängigkeit“

Piechotta arbeitet am Leipziger Uniklinikum. Sie hat in Jena Human- und Molekularmedizin studiert und im vergangenen Jahr ihre Facharztausbildung beendet. „Mit war eine abgeschlossene Ausbildung wichtig. Das gibt dir einfach eine große Unabhängigkeit“, sagt sie. Ihre Familie stammt aus Thüringen, der Vater aus Altenburg, die Mutter, eine Theologin, aus Ronneburg. Der Vater hatte zunächst Physik studiert, wurde jedoch mit Berufsverbot belegt, weshalb auch er später noch ein Theologiestudium machte. Mit dem Erstarken der Oppositionsbewegung in der DDR 1989 zog die Familie nach Ostberlin, als die Mauer gefallen war, weiter in den Westteil der Stadt nach Tempelhof. Doch schon 1991 kehrten sie nach Thüringen zurück. Ihre erste Pfarrstelle bekam die Mutter in Schmölln, wo Piechotta dann den Großteil ihrer Kindheit verbrachte.

Durch Krankheits- und Pflegefälle in der Familie merkte sie rasch, „was im Gesundheitswesen nicht funktioniert“. Dies sei der Grund gewesen, warum sie sich fürs Medizinstudium entschied und für eine bessere Gesundheitsversorgung engagierte. Sie war zunächst in der Bundesvertretung der Medizinstudierenden aktiv, später auch bei der Aidshilfe und anderen Organisationen. Piechotta: „Relativ schnell wird einem dann aber klar, dass in der Demokratie, wie sie heute funktioniert, alles durch Parteien und Parlamente gehen muss.“ So landete sie bei den Grünen, die ihr auch wegen der klaren Haltung zum Kohleausstieg imponierten.

„Wir haben alle Nachteile, dass Sachsen so einen beschissenen Ruf hat“

Zwischenzeitlich arbeitete Piechotta, die in einer Partnerschaft lebt, auch an einer Klinik in Heidelberg. Sie hatte dort das Gefühl, sagt sie, die neuen Bundesländer immer wieder verteidigen zu müssen. „Wir alle haben Nachteile, dass Sachsen so einen beschissenen Ruf hat“, ärgert sie sich. Deshalb brauche es umso mehr „klare Kante“ gegen die AfD, die im Freistaat besonders stark geworden ist. Dass Leipzig im Kampf gegen Rechtspopulismus so erfolgreich ist, kommt wohl nicht von ungefähr. Piechotta: „Wenn du es im ländlichen Raum nicht mehr ausgehalten hast, weil es den Stufennazi in der fünften Klasse schon gab, dann bist du meist nach Leipzig gegangen.“

Von Klaus Staeubert