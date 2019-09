Riesenspaß in der LVZ-Kuppel: Die Profis Oliver Thalheim und Tina Spiesbach bestreiten am Sonntag einen Tanzworkshop. 15 Hobby-Tanz-Paare üben Langsamen Walzer sowie Discofox. Und werden dabei fit gemacht für die Tanz-WM am 19. Oktober in Leipzig.