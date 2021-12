Paulinum der Uni Leipzig wird zum Impfzentrum

Leipzig

Einen Impftermin mit Sightseeing verbinden – das geht ab kommender Woche am Leipziger Augustusplatz. Im Paulinum der Universität, das sich durch seine ebenso umstrittene wie spektakuläre Architektur auszeichnet, wird künftig gegen das Coronavirus geimpft. Das Impfzentrum wurde vom Uniklinikum (UKL) und der Medizinischen Fakultät gemeinsam mit der Universität in den vergangenen Tagen eingerichtet, wie die Hochschule am Samstag mitteilte. Es öffnet am Dienstag, dem 14. Dezember.

Die Impfungen werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Medizinischen Fakultät und des Universitätsklinikums durchgeführt. Unterstützt werden sie dabei von Studierenden der Medizin und der Pharmazie. Geöffnet ist von Montag bis Freitag, jeweils von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Es werden sowohl Booster-Impfungen als auch Erst- und Zweitimpfungstermine angeboten. Zum Einsatz kommt Impfstoff von Biontech/Pfizer und Moderna.

Impftermine über Online-Portal buchbar

Terminbuchungen sind online vorerst bis 22. Dezember und dann wieder im Januar über das Portal www.impfzentrum-uml.de möglich. „Mit den verbindlich buchbaren Terminen wollen wir die aktuell vielerorts beobachteten Wartezeiten vermeiden und hoffen zudem, auch außerhalb Leipzigs wohnenden Mitbürgern ein attraktives Angebot unterbreiten zu können“, so Professor Michael Schaefer, der für die Universitätsmedizin das Impfangebot koordiniert.

Das Paulinum neben dem Uniriesen aus der Luft. Quelle: Jan Woitas/dpa

Mitzubringen zur Impfung sind der Impfausweis, ein Personaldokument sowie wenn möglich vorausgefüllte Aufklärungs-, Anamnese- und Einverständnisformulare. Die aktuellen Versionen können auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts oder über Links im Buchungsportal heruntergeladen werden. Der Zugang zum Paulinum erfolgt über das Leibniz-Forum der Universität von der Grimmaischen Straße oder Universitätsstraße.

Angebot an Corona-Impfungen in Leipzig wächst

In den vergangenen Wochen war das Angebot an Impfstellen in Leipzig deutlich gewachsen. So wird inzwischen unter anderem in der Quarterback Immobilien Arena und im Stadtbüro am Burgplatz geimpft. Daneben sind zahlreiche mobile Impfteams im Einsatz, unter anderem am Hauptbahnhof, im Allee-Center oder in den Höfen am Brühl. Am Montag öffnet zudem eine Impfstelle in der Leipziger Oper.

Von nöß