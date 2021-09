Pellmann vor Triumph, Lehmann muss zittern – so hat Leipzig gewählt

Leipzig

Als um 18 Uhr die ersten Balken in den Prognosen von ARD und ZDF auftauchen, ist es vor den Bildschirmen im Neuen Rathaus nahezu still. Einige Direktkandidatinnen und -kandidaten sowie ihre Anhänger atmen aber tie durch. Gab es doch schon einen kleinen Fingerzeig bei den Erststimmen in Leipzig-Nord (152) und in Leipzig-Süd (153). Doch bis zu den ersten verlässlichen Zahlen für die beiden Wahlkreise sollte es für die rund 350 Gäste noch eine knappe Stunde dauern.

Die Linke, die das Direktmandat von Sören Pellmann im Süden zu verteidigen hatte, verfolgte mit ihrer Basis die erste Prognose im Garten des Liebknecht-Hauses mit einem Raunen. „Es geht um Sein- oder Nichtsein. Das haben wir uns ganz anders vorgestellt“, sagte Parteichef Adam Bednarsky mit Blick auf die Fünf-Prozent-Hürde, um die seine Partei zu diesem Zeitpunkt zittern musste. Süd-Kandidat Pellmann reagierte im Rathaus noch gelassen. „Das wird ein langer Abend“, machte er sich Mut.

Pellmann schöpft Hoffnung

Doch die ersten Leipziger Ergebnisse, die ab 19.15 Uhr eintrudelten, machten Pellmann Hoffnung. Nach Auszählung von rund der Hälfte der Wahlbezirke gegen 20.30 Uhr lag er deulich vorn. Auch Pellmanns Mitkonkurrentin Jessica Heller (CDU), die zwischen Platz zwei und vier pendelte, fieberte zuerst im Neuen Rathaus mit.

Dagegen stand die Grünen-Kandidatin für Leipzig-Süd, Paula Piechotta, als Spitzenkandidatin für Sachsen in Dresden zunächst dem MDR Rede und Antwort. „Wir haben zwar die stärksten Zuwächse aller Zeiten, sind aber unter den Erwartungen geblieben“, sagte sie.

Für die SPD zeigten Holger Mann als Kandidat für Leipzig-Nord und Nadja Sthamer als Kandidatin für Leipzig-Süd im Rathaus Präsenz. Bei beiden überwog zunächst die Freude über das Bundesergebnis. „An uns kommt in der nächsten Regierung niemand vorbei“, sagte Leipzigs SPD-Chef Mann. „Wir haben große Chancen, dass Olaf Scholz die nächste Bundesregierung anführt.“ Eine Ampel sei sehr wahrscheinlich, prophezeite er. Irena Rudolph-Kokot freute sich für die SPD. „Dass es so gekommen ist, liegt auch daran, dass wir ein tolles Team haben“, sagte sie. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe, die nicht wieder antritt, zeigte sich sehr entspannt: „Jetzt können wir die Früchte unserer Arbeit ernten“, meinte sie.

Knappes Rennen in Nord

Mit Blick auf das Erststimmenergebnis musste sich Mann wie alle anderen in Geduld üben. Gegen 20.30 Uhr, nach Auszählung von über einem Drittel der Wahlbezirke, lag im Norden CDU-Kandidat Jens Lehmann vorn – allerdings viel knapper als von vielen Beobachtern erwartet. Der Ex-Radrennfahrer sitzt wie der Linke Sören Pellmann seit 2017 im Bundestag. Bei der Wahlparty im Neuen Rathaus war Lehmann nicht. Er verfolgte stattdessen mit seiner Familie und seinem Team die Auszählung zu Hause in Engelsdorf. Ihm knapp im Nacken saßen SPD-Bewerber Mann, AfD-Kandidat Christoph Neumann und die Linken-Kandidatin. Lehmann ist nicht über die CDU-Landesliste abgesichert, muss also direkt gewinnen, um wieder in Berlin als Parlamentarier dabei zu sein.

Viel Jubel gab es bei den Grünen. „Wir freuen uns über das historisch beste Ergebnis der Grünen und darüber, dass unsere Themen bei den Wählerinnen und Wählern offenbar angekommen sind“, sagte Kathrina Krefft, die Fraktionschefin im Stadtrat. „Nun warten wir sehr gelöst ab, ob wir in Leipzig noch ein Direktmandat holen“, ergänzte Fraktionschef Tobias Peter.

Mit Genugtuung reagierte auch Siegbert Droese, Leipzigs AfD-Chef, auf die ersten Bundeszahlen, die die AfD bei 11 Prozent sahen. „Wir wollten zweistellig werden und das haben wir geschafft. Es war damit zu rechnen, dass wir leichte Verluste haben“, sagte der Bundestagsabgeordnete, der auf Listenplatz 2 der Sachsen-AfD mit Sicherheit auch wieder im neuen Bundestag sitzen wird.

Bundesweit ein starkes Ergebnis, aber bei den Leipziger Direktstimmen ohne Chance: Leipzigs Liberale René Hobusch und Peter Jess zeigten sich im Rathaus dennoch zufrieden. „Wir haben zum zweiten Mal in Folge ein zweistelliges Ergebnis im Bund. Das ist ein toller Abend für die Freien Demokraten. In den letzten vier Jahren haben wir als Liberale alles richtig gemacht. Gerade in Sachsen, wo es für die FDP nicht leicht ist, sind die 10.5 bis 11 Prozent ein super Ergebnis“, sagte der Liberale.

Von Björn Meine, Klaus Staeubert, Mathias Orbeck und Mark Daniel