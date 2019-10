„Pellorus“: Am Völkerschlachtdenkmal öffnet ein neues Restaurant

Leipzig

Das Völkerschlachtdenkmal gilt mit seinen 91 Metern Höhe als steinerner Gigant. In Anlehnung daran gab sich das neue Restaurant vis-à-vis auch den Namen „ Pellorus“. Dieser erinnert gleichfalls an einen Giganten – einen Riesen aus der griechischen Mythologie. Am Dienstag, den 15. Oktober, wird das Ausflugslokal im Südosten Leipzigs offiziell eröffnet. Bereits seit einer Woche gibt es einen Testlauf, damit sich alle Abläufe einspielen können. Das Team um den Inhaber Stefanos Papadakis möchte eine „junge und moderne Küche“ kredenzen: „Wir werden mediterrane, griechische und deutsche Gerichte anbieten.“ An der Speisekarte für Restaurant und Café werde gerade noch gefeilt. In wenigen Tagen soll sie fertig sein.

Pavillon ist komplett saniert

Gut ein Jahr lang hat die Komplettsanierung in Anspruch genommen. Der Pavillon am Wilhelm-Külz-Park wurde zunächst entkernt. Buchstäblich alles ist neu – angefangen von der Küche über den Gastraum bis zu den Sanitäranlagen. „Die Sanierung hat länger gedauert als ursprünglich gedacht, weil viele Abstimmungen wegen des Denkmalschutzes nötig waren“, sagt Besitzer Lucas Kaiser. Denn die Konstruktion des unter Denkmalschutz stehenden Bauwerks habe nicht verändert werden dürfen. Der ursprünglich offene Durchgang sei nun aber gegen Witterungseinflüsse geschützt, habe gleichfalls Türen und gläserne Wände erhalten. Im Laufe der nächsten Monate soll es noch weitere Neuerungen geben. Vorgesehen ist zudem, ab 2020 auch ein Eiscafé zu integrieren und den schönen großen Freisitz in Betrieb zu nehmen.

Flachbau war zunächst ein Museum

Ursprünglich handelte es sich bei dem Flachbau mitten im Grünen um ein Museum. Er war 1963 zur 150-Jahr-Feier der Völkerschlacht eingeweiht worden. Bis zur politischen Wende sahen sich dort jedes Jahr Zehntausende Besucher Ausstellungen zu den Befreiungskriegen, ein Schlachtendiorama mit 12 000 Zinnsoldaten (das heute im Torhaus Dölitz steht) und Propaganda über die NVA an. 1997 schloss das Objekt endgültig. Ein paar Jahre später eröffnete das „ Restaurant am Völkerschlachtdenkmal“, dessen Pforten der damalige Wirt im Frühjahr 2018 wieder schloss.

2019 – nunmehr zur 206-Jahr-Feier der Völkerschlacht – gibt es die Neueröffnung mit neuem Wirt und Pächter Stefanos Papadakis. Wenn sich justament von Freitag, 18. Oktober, bis Sonntag, 20. Oktober, viele Traditionsvereine aus ganz Europa in Leipzig treffen, um an die Völkerschlacht zu erinnern und Geschichte erlebbar zu machen, steht für „ Pellorus“, An der Tabaksmühle 21, die erste große Bewährungsprobe an.

Von Sabine Kreuz