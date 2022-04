Leipzig/Rötha

Sie wollen raus, sie wollen keine Sozialleistungen beziehen, sie wollen arbeiten: Rund 200 Ukrainerinnen und Ukrainer hingen teils weit über einen Monat in Rötha (Landkreis Leipzig) fest; bei vielen lagen die Nerven blank. Hauptkritik: Die für Arbeitsaufnahme und Wohnungssuche so wichtige Registrierung finde nicht statt. Und es gebe keinerlei Informationen darüber, wann und wie es weitergeht. Die zuständige Landesdirektion Sachsen hatte Mitte April eine Verbesserung der Situation angekündigt. Nun vermeldete die Behörde: 136 der Kriegsflüchtlinge konnten am Donnerstag dem Landkreis Leipzig übergeben werden.

„Wir möchten Steuern zahlen“

Anfang dieser Woche war bei den Bewohnern von Optimismus noch keine Spur. „Wir sind sehr dankbar für alles hier – für das Dach über dem Kopf, für das Essen“, erzählte Oksana bei einem Vor-Ort-Termin in der Pension Rötha am Montag. „Aber so integrieren wir uns nicht, wir möchten arbeiten und Steuern zahlen.“ Die 41-Jährige ist mit ihren Kindern (13 und sechs Jahre alt) aus Kiew geflüchtet und lebt seit dem 7. März in Rötha. Oksana war in der ukrainischen Hauptstadt in der Immobilienwirtschaft tätig. „Ich bin Angehöriger eines anderen Staates – ich weiß nicht, was ich darf und was nicht“, konstatierte Olena (45), die mit ihrer Oma (80) und den beiden Kindern (15 und 24) aus dem Donbass geflohen ist und seit einem Monat in der Pension lebt. Sie sei deshalb auf Informationen angewiesen, die sie jedoch nicht bekommen habe. Wie, wann und wohin geht es weiter?

Auf diese Fragen habe es keinerlei Auskunft gegeben. Dabei, erzählte die Grundschullehrerin, haben sie sowie ihre ältere Tochter, die ebenfalls Lehrerin ist, sogar schon Arbeitsmöglichkeiten in Dresden und Chemnitz in Aussicht. „Wir wollen niemandem zur Last fallen“, sagte auch Mila, „wir wollen für unser eigenes Leben sorgen.“ Krankenschwester Swetlana, die mit ihrem 13 Jahre alten Kind aus Kiew geflüchtet ist, würde ebenfalls gern sofort etwas Sinnvolles tun. Oder Ainudyn (67), der Ingenieur aus Charkiw. Oder Mohamed (46), der Koch aus Odessa.

Die Landesdirektion hatte gegenüber der LVZ bereits am 13. April mitgeteilt, dass sich die vom Freistaat untergebrachten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nicht selbst um ihre Registrierung kümmern müssen. Dieser formale Akt ist die Voraussetzung für die Anmietung einer eigenen Wohnung oder für einen Arbeitsvertrag. Allerdings habe die nötige Technik in den ersten Wochen zum Teil gefehlt, so die Landesdirektion. Der Engpass sei jedoch später „durch die Zuführung von Technik und Personal“ teilweise behoben worden. In Rötha finde die Registrierung „gegenwärtig“ statt und werde „demnächst auch abgeschlossen“, so die Aussage vor zwei Wochen.

Verzögerung bei den Dokumenten

Immerhin: Das scheint nun geklappt zu haben. Inzwischen seien die 207 untergebrachten Ukrainerinnen und Ukrainer registriert, teilte die Landesdirektion am Donnerstag mit. Nur einige wenige hätten sich dem Verfahren entzogen. Allerdings habe sich die darauf folgende Erstellung und Ausreichung von Dokumenten verzögert, die eine Verteilung an die Landkreise und Kreisfreien Städte erst möglich macht.

Nachdem aber auch dieses Problem behoben worden sei, hätten am Donnerstag 136 Ukrainerinnen und Ukrainer dem Landkreis Leipzig zur Unterbringung übergeben werden können. Für den 12. Mai sei die Weiterleitung von weiteren 45 Personen geplant. Die Landesdirektion betreut für den Freistaat noch weitere Aufnahmeeinrichtungen. In Leipzig seien noch Registrierungen zu erledigen, in Chemnitz und Dresden seien sie weitestgehend abgeschlossen. Allerdings müssten neu hinzukommende Schutzsuchende in den Aufnahmeeinrichtungen fortlaufend weiter registriert werden.

Den Vorwurf mangelnder Kommunikation weist die Behörde zurück. Anfragen und Probleme, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betreibers nicht lösen können, würden durch die Landesdirektion geklärt. Darüber hinaus seien Plakate zum Ablauf des Verfahrens der Registrierung und zur Verteilung in den Einrichtungen angebracht worden.

Von Björn Meine