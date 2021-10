Leipzig

„Periphere Sounds“, grob übersetzt „Klänge am Rande“, stehen an vier Sonntagen bis Ende November in der Plagwitzer Markthalle im Mittelpunkt. Dort finden im Rahmen des Mini-Musikfestivals vier Konzerte mit Musikerinnen und Musikern statt, die sich abseits des Bekannten in experimentellen und avantgardistischen Klangwelten bewegen.

Den Auftakt machen am 3. Oktober die Niederländer Oscar Jan Hoogland sowie Arnold de Boer mit seiner Band Zea. Ersterer hat sich in der Amsterdamer Jazz- und Improszene einen Namen gemacht und gibt seine Stücke unter anderem auf einem elektronisch verstärkten Clavichord zum Besten. Arnold de Boer und Zea zeichnen sich wiederum durch eine Mischung aus Indie-Rock, Beat-Punk, Sample-Pop und Noise aus.

Neuinterpretation klassischer südasiatischer Musik

Am 10. Oktober treten die aus Pakistan stammenden Hamburger Ashraf Sharif Khan, Mitglied der „Pakistani Music Hall Of Fame“, und Viktor Marek auf und präsentieren ihre Neuinterpretation klassischer südasiatischer Musik. Weiter geht das Festival am 21. November mit einem Konzert von Ozan Ata Canani. 1963 in der Türkei geboren und mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen, gilt Canani als erstes Gastarbeiterkind, das deutsche Lieder schrieb. Im Sommer ist sein erstes Album „Warte mein Land, warte“ erschienen.

Sven Kacirek und Fhunyue Gao geben am 28. November das letzte Konzert des Festivals. Das Duo arbeitet vorrangig mit Marimbas, Drums, Theremin, Synthesizer und Piano und werkelt derzeit am ersten gemeinsamen Album, das im November über das Leipziger Label Altin Village & Mine erscheinen soll.

Die Konzerte beginnen jeweils 19 Uhr, schon ab 17 Uhr finden Gespräche mit den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern statt. Karten gibt es ab 6 Euro ausschließlich an der Abendkasse. Es gilt die 3G-Regel. Weitere Infos unter radioglobalistic.wordpress.com.

Von CN