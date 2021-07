Leipzig

Autofahrer aus dem Leipziger Osten haben es in nächster Zeit noch schwerer, in die Stadt wieder oder nach Hause zu kommen. Denn ein mit einem Bagger beladener Tieflader ist am Freitagnachmittag an einer Brückendurchfahrt in der Permoserstraße/Ecke Ostheimstraße hängengeblieben. Durch die Wucht des Aufpralls sei die Brücke aus den Lagern gerissen worden, teilte Polizeisprecher Andreas de Parade aus dem Lagezentrum am Abend mit. „Die Schäden sind so erheblich, dass wir die Straße voll sperren mussten.“ Es bestehe Einsturzgefahr.

Wichtige Anbindung der Autobahn

Die Permoserstraße ist zugleich die Bundesstraße 6, gilt als wichtigste „Einflugschneise“ für Autofahrer aus den östlichen Leipziger Ortsteilen wie etwa Paunsdorf, wenn sie in die Stadt wollen. Sie bindet zudem die A 14 im Osten Leipzig ans Zentrum an, sowie dahinterliegende Städte und Gemeinden wie Borsdorf, Machern und Wurzen.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Verkehrsunfall habe sich gegen 14 Uhr ereignet, als der Laster die letzte der drei Bahnüberquerungen der B 6 an dieser Stelle durchfahren wollte, so die Polizei. Sie machte keine Angaben dazu, wie lange die Vollsperrung der Brücke dauern könnte.

Schäden an der Brücke noch unklar

Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei Bagger und Anhänger bei rund 77.000 Euro. Die Kosten der Brückenschäden konnten noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Die Bahngleise, die über die Brücke verlaufen, waren bereits vor dem Unfall stillgelegt.

Von -tv