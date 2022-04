Personalengpässe im Leipziger Rathaus: Stadt plant Gehaltszulagen von bis zu 1000 Euro ﻿

Leipzig

Die Liste offener Stellen im Leipziger Rathaus ist lang. Aktuell gesucht werden unter anderem Ingenieure, Architekten, Erzieher, Projektmanager, Sachbearbeiter, Betriebsärzte, Landschaftsplaner und Notfallsanitäter. Manche Offerten stehen schon seit einem Jahr auf dem Job-Portal. Zeichen des Fachkräftemangels, der aus freier Wirtschaft und öffentlichem Dienst harte Konkurrenten gemacht hat. Die Stadtverwaltung hofft nun, mit finanziellen Anreizen nicht nur die personellen Lücken schließen, sondern auch die Abwanderung stoppen zu können. Bis zu 1000 Euro im Monat sind für Beschäftigte drin.

IT-Spezialisten und Bauingenieure sind besonders gefragt

Die Stadt Leipzig ist Arbeitgeber von 8600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 70 Berufsgruppen. Personelle Engpässe bestehen nach Angaben des Dezernats von Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) insbesondere im Bereich der Informationstechnik sowie bei Bauingenieuren. Potenzielle Bewerber nähmen „vor allem aufgrund der vergleichsweise geringeren Verdienstmöglichkeiten“ von einer Einstellung in der Stadtverwaltung Abstand. Diese müsse aber, um funktionsfähig zu bleiben, Personallücken schnell schließen. „Es geht darum“, heißt es in einem Papier an den Stadtrat, „im Stellenbesetzungsprozess beziehungsweise bei Anzeige von Wechselabsichten durch Beschäftigte schnell Entscheidungen zu treffen, die die beabsichtigte Einstellung sichern beziehungsweise den Weggang von Fachkräften verhindern.“

Einheitliche Regelungen über Zulagen bis zu 1000 Euro

Die Kommune zahlt bislang schon übertarifliche Gehälter. Meist sind es Einzelfälle – in der Regel für Leitungspersonal, dem in der freien Wirtschaft oft eine bessere Vergütung winkt. Jetzt plant die Kommune jedoch, die Zulagen breiter zu verteilen. Halten will sie sich dabei an Richtlinien, auf die sich die kommunalen Arbeitgeberverbände verständigt haben. Über deren Anwendung in Leipzig muss aber der Stadtrat erst noch entscheiden. Die Tarifgehälter in sogenannten Engpassberufen könnten demnach um bis zu 1000 Euro im Monat steigen.

Den Bedarf für finanzielle Anreize schätzt die Verwaltung auf 40 Stellen in diesem Jahr, für 2023 rechnet sie schon mit doppelt so vielen. Die zusätzlichen Personalkosten werden für 2022/23 auf 1,3 Millionen Euro beziffert.

Konkret bedeutet das: Wer beispielsweise ein Bruttomonatsgehalt von 2825,08 Euro (EG 5, Stufe 3) bezieht, kann mit einer Arbeitsmarktzulage sein monatliches Einkommen um 541,28 Euro auf 3366,36 Euro aufstocken. Am oberen Ende der Einkommensskala (EG 15, Stufe 3) stiege das reguläre Gehalt von 5637,30 Euro sogar um 1052,70 Euro auf 6690 Euro.

Mindestens 500 Euro mehr für Ärztinnen und Ärzte

Im Gesundheitsamt, wo es seit Jahren Engpässe besonders bei Betriebsärzten gibt, sollen alle Ärzte nun je nachdem, ob sie eine Leitungsfunktion innehaben oder nicht, 800 beziehungsweise 500 Euro jeden Monat mehr erhalten. Das Geld muss die Stadt in diesen Fällen allerdings nicht selbst aufbringen. Die zusätzlichen Personalausgaben kann sie bis zum Jahr 2026 über den „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ abrechnen, auf den sich Bund und Länder bereits im September 2020 verständigt hatten. Die Zulagen sind sowohl für neu eingestellte als auch für bereits beschäftigte Ärzte gedacht. Bislang hatte Leipzig diese Möglichkeit nicht genutzt. Dass die Stadt nun doch zu diesem Instrument greift, hat einen einfachen Grund: Andere Landkreise und kreisfreie Städte machen von den Zulagenzahlungen längst Gebrauch. „Insofern“, heißt es im Rathaus, „besteht die Gefahr, dass Ärztinnen und Ärzte aufgrund der höheren Vergütung bei anderen Arbeitgebern dorthin abwandern.“

Von Klaus Staeubert