Leipzig

Fünf Betriebsärzte sollte es für die mehr als 8000 Beschäftigten der Stadt Leipzig eigentlich geben. Doch die Stellen lassen sich seit Jahren nur schwer besetzen. Grund: Als niedergelassener Arzt, als Klinikarzt oder bei anderen Arbeitgebern können Mediziner deutlich mehr Geld verdienen.

Deshalb schlägt das Dezernat von Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) jetzt Alarm. „Die Personalsituation im Arbeitsmedizinischen Dienst ist nach wie vor sehr angespannt“, heißt es in einem Papier an den Stadtrat. Und mehr noch: Die Situation habe sich in den vergangenen Jahren aufgrund des Fachkräftemangels sogar noch verschärft. Mit finanziellen Anreizen versucht die Stadt gegenzusteuern.

Drei von fünf Betriebsarzt-Stellen sind unbesetzt

Drei der fünf Stellen beim Arbeitsmedizinischen Dienst im Rathaus sind laut Personalamt derzeit nicht besetzt. Zuletzt quittierte auch noch die leitende Betriebsärztin ihren Dienst. Die Frau, die seit 2018 im Rathaus arbeitete und seit März 2019 als leitende Betriebsärztin eingesetzt war, hatte ihre Stelle zum Jahresende 2020 gekündigt. Die zwei noch verbliebenen Mediziner befinden sich seit 2019 in Weiterbildung zum Betriebsarzt beziehungsweise Facharzt für Arbeitsmedizin. Für beide sucht das Rathaus eine Übergangslösung, die zum einen die Fortführung ihrer Ausbildung und zum anderen ihren Verbleib in der Stadtverwaltung sichert. Denn mit dem Weggang der leitenden Betriebsärztin war zugleich auch die einzige mit einer Weiterbildungsberechtigung von Bord gegangen.

Die Krux an der Sache: Die arbeitsmedizinische Versorgung der Beschäftigten ist eine Pflichtaufgabe des Arbeitgebers.

Welche Aufgaben hat ein Betriebsarzt? Die Aufgaben von Betriebsärzten beschreibt das Personalamt im Rathaus so: Die Betriebsärzte unterstützen den Arbeitgeber und die Führungskräfte der Stadtverwaltung selbstständig und eigenverantwortlich in Fragen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, der Gesundheitsprävention und der Unfallverhütung. Sie führen insbesondere die arbeitsmedizinischen Pflicht- sowie Vorsorgeuntersuchungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch, beraten diese individuell und wirken bei der gesetzlich vorgeschriebenen Beurteilung der Arbeitsbedingungen – Durchführung der Gefährdungsanalyse/Gefährdungsbeurteilung – mit. Die Teilnahme an den zentralen Arbeitsschutzausschüssen gehört ebenso zum Tätigkeitsfeld wie die Mitwirkung bei der systematischen Weiterentwicklung eines ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements unter den Aspekten der Gesundheitsprävention und Reintegration.

Auf Stellenausschreibungen 2017/18 hatten sich zwölf Bewerber gemeldet. In einem Fall war es zu einer Einstellung gekommen. Auf die Ausschreibung der leitenden Betriebsärztin im November 2020 meldete sich gar niemand.

Mit Zulagen 2000 Euro über dem monatlichem Tarifgehalt

Weil die Probleme bei den Stellenbesetzungen schon seit Jahren bestehen, ließ sich die Stadtverwaltung von der Ratsversammlung im Jahr 2018 einen befristeten finanziellen Anreiz zur Fachkräftegewinnung absegnen. So konnte der Arbeitgeber Stadt in den Jahren 2019 und 2020 Bewerbern für eine Anstellung als Betriebsarzt eine monatliche außertarifliche Gehaltszulage von bis zu 1000 Euro offerieren, dazu noch eine Arbeitsmarktzulage laut Fachkräfterichtlinie des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV). Ergebnis: Eine deutliche Aufstockung des tariflichen Grundgehalts (E 15) – je nach Dauer der Berufserfahrung zwischen 4860,31 Euro und 6921,06 Euro pro Monat. Konkret bedeutete das: Für einen Betriebsarzt mit Facharztausbildung Arbeitsmedizin oder Zusatzqualifikation Betriebsmedizin sowie einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung mit einem monatlichen Tarifgehalt von 5559,47 Euro erhöhte sich das Einkommen durch KAV-Arbeitsmarktzulage (1038,16 Euro) und städtische übertarifliche Zulage (1000 Euro) auf monatlich 7597,63 Euro. Ab diesem Monat steigen die Grundgehälter übrigens noch um knapp 1,5 Prozent.

Stadtrat soll Zulagenregelung verlängern

Aber selbst das blieb erfolglos. Trotz Gehaltsaufstockung hatte die bisherige leitende Betriebsärztin gekündigt, lediglich die beiden Ärzte in Weiterbildung sind noch dabei. Bittere Erkenntnis für das Personalamt: „Die Vorteile einer Beschäftigung bei der Stadt Leipzig – flexible, familienfreundliche und nach individuellen Wünschen geregelte Arbeitszeiten, ein feststehender Arbeitsort, keine Nacht- und Wochenenddienste, die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung, vielfältige Fortbildungsangebote und die zusätzliche betriebliche Altersversorgung – wurden in den Ausschreibungen und in Vorstellungsgesprächen besonders herausgestellt. Sie wiegen die finanziellen Nachteile jedoch offensichtlich nicht auf.“

Trotzdem gibt man im Rathaus die Hoffnung nicht auf. Die Regelung über die außertarifliche städtische Zulage soll über das Jahr 2020 hinaus fortbestehen – vorausgesetzt, der Stadtrat stimmt dem in der kommenden Woche zu. Die jährlichen Kosten dafür veranschlagt die Stadtverwaltung mit 60 000 Euro.

Von Klaus Staeubert