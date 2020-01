Wie kommen Äcker und Wälder künftig an Wasser? Wissenschaftler, Land- und Forstwirte, Politiker und Verwaltungsbeamte beraten über die Dürresommer 2018 und 2019 in Mitteldeutschland. Was hilft gegen Folgen des Klimawandels? Mehr Bewässerung? Oder der Wechsel auf Wüstengewächse?