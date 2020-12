Markkleeberg.

Peter Feser (54) wird jeden Freitag von den Kindern und den Erziehern der sozialpädagogischen Wohngruppen der Kinderarche in der Markkleeberger Hauptstraße sehnsüchtig erwartet. Der Leipziger bringt nach seiner Arbeit als Baumverantwortlicher beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr viel Zeit, viel Einfühlungsvermögen und jede Menge tolle Ideen für ein paar aufregende Stunden mit.

Ehrenamtler mit Zeit und tollen Ideen

Der Wanderfreund ist einfach gerne mit den Kindern zusammen. Er nimmt sie mit nach draußen, zu einer aufregenden Nachtwanderung mit Schatzsuche und Himmelsbeobachtung. Er geht mit ihnen Eis essen oder ins Kino. Mal sind es kleine Gruppen, mal widmet er sich nur einem Kind, das dann für wenige Stunden seine ganze Aufmerksamkeit genießen darf.

Seine Familie lässt ihn mit viel Verständnis ziehen, obwohl er manchmal recht spät nach Hause kommt. „Ich bleibe immer, bis die Kinder eingeschlafen sind“, sagt er. „Sie genießen es, wenn man einfach nur da ist.“ Manchmal wird es ein langer Tag, bis der Letzte selig schlummert.

Spritztouren machen besonderen Spaß

Klar, die Ausflüge sind immer etwas Besonderes. Spaß machen auch die Spritztouren ins Kinderland, einem riesigen Indoor-Spielplatz zum Toben und Klettern in Taucha und ideal bei schlechtem Wetter. Vor der Corona-Pandemie standen Abstecher zu großen Festen auf dem Programm, zum Stadtfest, zum Wasserfest nach Leipzig oder einfach mal Bummeln gehen und „sich die Nase an den Auslagen der Geschäfte platt drücken“, so Feser, der immer ein offenes Ohr für besondere Wünsche hat. Auch bei der 7-Seen-Wanderung durften die Kinder schon mitmarschieren.

Toll fanden die Kinder den Besuch bei einer Imkerin, die ihnen erklärte, wie die Bienen leben und wie der Honig von der Wabe ins Glas kommt. Das Beste daran war das Naschen der verschiedenen Honigsorten, findet der neunjährige Leon.

Feser repariert die Fahrräder

Im Garten der Kinderarche ist viel Platz zum Spielen, noch mehr Spaß macht das, wenn Peter Feser dabei ist, die Boccia-Kugeln auspackt oder staunt, mit welcher Energie der Nachwuchs auf dem Trampolin herumhüpft. Der zehnjährige Kevin strampelt rasend schnell auf dem Fahrrad Runde um Runde ums Haus. Das funktioniert, weil Feser auch der Ansprechpartner für alle Probleme rund ums Zweirad ist. Wenn da was kaputt ist, repariert er es gleich. Nur löchrige Schläuche lässt er erst einmal liegen – die nimmt er zum Flicken mit nach Hause, damit mehr Zeit für die Kinder bleibt.

Wanderfreunde unterstützen mit Spenden

Sein Einsatz hat sich längst bei den Mitgliedern seines Leipziger Wandervereins herumgesprochen. Die unterstützen ihn finanziell, damit es mal für etwas Süßes außer der Reihe reicht, oder mit Sachspenden. Dank ihrer Mithilfe konnte eine junge Dame kürzlich ihre Jugendweihe mit einem schicken neuen Kleid und in neuen Schuhen feiern. „Die zusätzliche Aufmerksamkeit und Zuwendung ist so wertvoll und wichtig“, betont Einrichtungsleiterin Alexandra Schwander. Diese Zeit könnten sich die Erzieher im ganz normalen Alltag nicht nehmen. „Auch wenn Peter sich nur um ein einzelnes Kind kümmert, achtet er darauf, dass im Laufe der Zeit jeder einmal drankommt und dass alle gleich behandelt werden“, sagt sie. „Das ist uns sehr wichtig.“

Aus Schatzsuche wurde Herzensangelegenheit

Zu seiner Mission ist er durch einen Zufall gekommen. „Eine Nachbarin, die bei der Kinderarche arbeitet, hatte mich vor etwa fünf Jahren gefragt, ob ich eine Schatzsuche für den Geburtstag eines Kindes organisieren könnte. Das habe ich gerne gemacht“, erinnert sich Feser. Es folgten sporadische Besuche, die schnell zur Herzensangelegenheit wurden. „Wir mussten uns ja erst kennenlernen“, blickt er zurück. Nach einer „Schnupperphase“ war ihm klar, dass er regelmäßig helfen will. „Manchmal reicht es, einfach nur da zu sein, sich zu kabbeln oder gemeinsam rumzuspinnen“, schmunzelt Feser. „Man merkt, dass die Kinder ausgelasteter und zufriedener sind“, bestätigt Schwander. „Wenn Peter mal ausnahmsweise nicht kann, weil er selbst auf einer langen Wochenend-Wandertour ist, sind die Kinder richtig traurig.“

Wer die Kinderarche ebenfalls mit finanziellen Spenden oder regelmäßig ehrenamtlich unterstützen möchte, darf sich gerne bei der Einrichtungsleiterin Alexandra Schwander melden, per Mail an a.schwander@kinderarche-sachsen.de oder telefonisch unter der Nummer 0341 358 40 48. „Schön wäre, wenn sich ein Handwerker oder jemand mit viel handwerklichem Geschick bereit erklären würde, uns zu helfen, weil wir leider keinen Hausmeister haben“, sagt Schwander.

Von Gislinde Redepenning