Beim einst berühmten Burgplatzloch in Leipzig dauerte es 22 Jahre – bis Bagger dem Trauerspiel ein Ende bereiteten. Doch auch danach klappte nicht alles sofort. Mit 16 Monaten Verspätung hat der Petersbogen jetzt aber seine Tür zum Burgplatz geöffnet.

16 Monate Verspätung - Petersbogen öffnet Eingang am Burgplatz

