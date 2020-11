Leipzig

Eine Petition bringt die Planer der rund 50 Millionen Euro teuren neuen Georg-Schwarz-Brücken unter Druck. Es wird gefordert, den an den Brücken befindlichen S-Bahnhof Leutzsch zeitgleich mit den Brückenbauarbeiten mit einer dauerhaften neuen Anbindung für Fußgänger und Radfahrer zu versehen. Diese neue dauerhafte Verbindung würde für Leutzscher und Böhlitz-Ehrenberger den S-Bahn-Haltepunkt besser erreichbar machen und eine neue Verbindung zwischen beiden Stadtgebieten schaffen (siehe Skizze). Auch von Leipzigs Umweltverbänden kommt Rückenstärkung. Die Planer der Stadt warnen dagegen intern vor einem Bauverzug von bis zu zwei Jahren. Am Mittwoch will der Stadtrat über das Projekt entscheiden.

„Die Chance muss jetzt genutzt werden“

Initiiert wurde die Petition von dem 55-jährigen Soziologen Per Kropp. „Die Idee stammt nicht von mir, sondern wurde von den Planern der Stadt selbst auf Workshops geäußert, bei denen es um die neuen Georg-Schwarz-Brücken ging“, sagt der Leutzscher. Die neue Anbindung sei auf den Workshops erwähnt worden, weil die Stadt während der sechsjährigen Bauzeit an der gleichen Stelle eine Behelfsbrücke plant. „Dieses Provisorium wird 3,5 Millionen Euro kosten“, rechnet Kropp vor. Der Bau einer dauerhaften Anbindung würde nach Angaben der Stadt rund sieben Millionen Euro erfordern. „Ich glaube nicht daran, dass die Stadt zehn Jahre nach der Fertigstellung der neuen Georg-Schwarz-Brücken noch einmal eine zweite dauerhafte Anbindung schafft“, sagt er. „Diese Chance muss jetzt mit dem großen Brückenbauvorhaben genutzt werden.“

So soll die neue Brücke (rot) aussehen, die während der Bauzeit der neuen Georg-Schwarz-Brücken (links) für 3,5 Millionen Euro als Provisorium für die Anbindung des S-Bahn-Haltepunktes Leutzsch errichtet wird. Jetzt machen sich Anwohner dafür stark, diese neue Verbindung zwischen den Stadtgebieten als dauerhafte Lösung zu errichten. Diese würde etwa sieben Millionen Euro kosten, heißt es. Quelle: Patrick Moye

„An der Brücke für Fußgänger wird gespart“

Aus diesem Grund ist Kropp vor zehn Tagen mit seiner Online-Petition in die Offensive gegangen und will mit ihr die Meinung der Leutscher und Böhlitz-Ehrenberger in die Waagschale werfen. Denn die Bewohner dieser beiden Stadtgebiete würden von der dauerhaften Anbindung besonders profitieren. „Nicht nur der S-Bahn-Haltepunkt würde besser erreichbar werden, sondern auch eine neue Stadtteilverbindung entstehen, die deutlich attraktiver wäre als die vom Verkehr stark frequentierte Georg-Schwarz-Brücke“, meint Kropp. Zudem werde der Alfred-Kunze-Sportpark und das umgebende Wohngebiet besser angebunden und auch das gesamte zukünftige Baugebiet südlich der Gleise erschlossen. Auch der Zugang zum Zentrum für Um- und Weiterbildung sowie zu Naherholungsgebieten wie dem Leutzscher Holz und der Villa Hasenholz würde deutlich kürzer. „Normalerweise würde ich deshalb in den Straßen Unterschriften für die dauerhafte Anbindung sammeln“, sagt Kropp. „Aber wegen der Corona-Pandemie hätte ich dabei ein schlechtes Gewissen. Deshalb habe ich mich für die Online-Petition entschieden.“ Seine Petition wurde in den letzten zehn Tagen von rund 250 Anwohnern unterzeichnet. „Corona erschwert auch das bürgerschaftliche Engagement“, meint der Leutzscher.

Der Soziologe Per Kropp bringt mit seinem Brückenvorschlag noch einmal einen neuen Aspekt in die Debatte um das große Leutzscher Brückenbauprojekt. Quelle: André Kempner

Auch der Umweltbund Ökolöwe und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) leisten Schützenhilfe. „Die Brücke ist für die Anbindung der zentralen S-Bahn-Haltestelle an die Wohngebiete elementar“, meint Tino Supplies, Fachbereichsleiter des Ökolöwen für Nachhaltige Mobilität & Stadtentwicklung. „Nur so kommen die Fahrgäste direkt zur S-Bahn. Wir finden es ungerecht, dass bei dem autogerechten Ausbau der Georg-Schwarz-Brücken richtig geklotzt wird, während an der Brücke für Fußgänger gespart wird.“

Rathaus fürchtet Verkehrskollaps

Der ADFC begrüßt die Initiative des Leutzschers ebenfalls. „Mit einer dauerhaften Anbindung der Bahnsteige auf der Ostseite sowie einer direkten fußläufigen Verbindung zwischen der Philipp-Reis-Straße in Leutzsch und der Lise-Meitner-Straße in Böhlitz-Ehrenberg werden die Voraussetzungen für eine umweltfreundlichere Verkehrsmittelwahl geschaffen“, betont dort Alexander John.

Von einer dauerhaften neuen Stadtteilverbindung würden Tausende profitieren. Nach Berechnungen von Per Kropp würden viele Anwohner nur fünf Fußminuten bis zur S-Bahn-Station Leutzsch benötigen (dunkelgrüner Bereich), andere nur rund sieben Fußminuten (hellgrüner Bereich). Quelle: Google-Karte, Grafik Patrick Moye

Im Rathaus heißt es, den Zusatzkosten von rund 3,7 Millionen Euro stünde nur eine Wegelängeneinsparung „von lediglich 400 Metern“ gegenüber. Außerdem würden die notwendigen Arbeiten an den beiden Georg-Schwarz-Brücken durch eine Projekterweiterung erheblich verzögert, unter anderem „durch ein zusätzliches EU-Vergabeverfahren und eine Verlängerung der Bauzeit um neun Monate im Vergleich zur Errichtung einer Behelfsbrücke“.

Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der beiden schadhaften Brücken gebe es höchstwahrscheinlich auch zusätzliche Kosten für Ertüchtigungen der alten Konstruktionen. Auch der Schienenersatz- und Umleitungsverkehr müsste deutlich länger organisiert werden, was „zu einer Überlastung der Umleitungsstrecken und einem Verkehrskollaps in diesem Gebiet“ führen könnte.

Quartiersentwicklung ist noch unklar

Gegen eine dauerhafte Lösung sprächen auch städtebauliche Aspekte. Denn es sei noch nicht geklärt, wo im künftigen Gebiet „Bahnbogen Leutzsch“ Entwicklungsschwerpunkte wie zum Beispiel ein Schulstandort oder eine optimale Stadtteilverbindung entstehen sollten. Auch die künftige Buslinienführung und die Haltestellenlage für die Quartierbuslinie 67 stünden noch nicht fest. Die später vorgesehene dauerhafte Verbindung der beiden Stadtgebiete müsse wahrscheinlich weit östlich der Georg-Schwarz-Brücken entstehen, da dort die Wohnquartiere sowie touristische Ziele liegen und die Trennwirkung der Gleisanlagen am größten sei. „Hier ist jedoch keine Bahnsteiganbindung möglich“, betonte am Donnerstag eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Auch die Deutsche Bahn wünsche keine dauerhafte zusätzliche Anbindung des Haltepunktes Leutzsch, „da die DB Station & Service bereits über eine Anbindung im Bereich der neuen Brücken an die Georg-Schwarz-Straße verfügt“.

Info: Die Petition ist im Internet unter https://www.openpetition.de/petition/online/eine-dauerhafte-bruecke-fuer-fussgaenger-und-radfahrer-zur-station-leipzig-leutzsch#petition-main zu finden.

