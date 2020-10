Petition zum Schlobachshof – kommt Reithalle weg?

Leipzig

Der Verein Schlobachshof fordert, dass der Abriss von Gebäuden auf dem 100 Jahre alten Gut im nördlichen Auenwald nur nach Vorgaben eines vom Stadtrat beschlossenen Konzeptes erfolgt. Das Konzept müsse tragfähig und nachhaltig sein, heißt es in einer Petition, die soeben gestartet wurde. „Solange kein Nutzungskonzept besteht, dürfen nicht durch übereifrigen Abriss Fakten geschaffen und unnötige Kosten verursacht werden.“

Auf dem 13,6 Hektar großen Gelände in der Gemarkung Gundorf läuft zurzeit der Rückbau von elf ruinierten Baracken und Stallungen, die nicht unter Denkmalschutz stehen. Diese befinden sich vor allem in Randlagen des idyllischen Anwesens. Die Abrisse sind eine von etlichen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für den Bau eines neuen Werks der Beiersdorf AG in Seehausen. Die erst nach der Jahrtausendwende auf einer Grundfläche von 2900 Quadratmetern errichtete Reithalle (samt Hubertssaal) und die benachbarten großen Pferdeställe bleiben zumindest vorerst stehen. Vor allem um diese Gebäude geht es in der Petition – ebenso um Wohnbauten, Werkstätten, das Waldcafé.

Anzeige

Die vor 20 Jahren entstandene Reithalle samt Hubertussaal hat eine Grundfläche von 2900 Quadratmetern. Schon beim Bau lagen nicht alle Genehmigungen vor. Ob sie die Stadt Leipzig als heutige Eigentümerin abreißen lässt, bleibt gegenwärtig ungewiss. Quelle: Jens Rometsch

Zwar hatte der Stadtrat schon im Oktober 2019 auf Antrag des Ortschaftsrates Böhlitz-Ehrenberg beschlossen, dass wesentliche Abrisse mit dem künftigen Nutzungskonzept „korrespondieren“ müssen – also demnach erst erfolgen dürfen, wenn das Konzept beschlossen ist.

Drei Entwicklungsperspektiven scheiden aus

Doch die jüngsten Entwicklungen, über die das Amt für Stadtgrün und Gewässer im Juni 2020 im Ortschaftsrat informiert hatte, weckten neue Sorgen bei vielen Freunden von Schlobachshof. Demnach mussten drei denkbare Entwicklungsperspektiven, die das Amt aus einer Schnellumfrage bei Bürgern und Vereinen abgeleitet hatte, von der Liste der Optionen wieder gestrichen werden. Konkret waren das: der Aufbau einer Biolandwirtschaft, ein Aueninformationszentrum und ein Wanderrastplatz. Entsprechende Bauvoranfragen wurden – nach rechtlicher Prüfung – abgelehnt.

Da das Gelände inmitten des ökologisch besonders geschützten Auenwaldes liegt, zudem im Überschwemmungsgebiet und Hochwasserschutzpolder sind die rechtlichen Möglichkeiten eingeschränkt. Amtsleiter Rüdiger Dittmar legte jedoch zugleich dar, was aus den denkmalgeschützten Bauten auf Schlobachshof werden könnte. Das sind vor allem ein historischer Vierseithof samt Scheune im Herzen des Areals und ein Gartenpavillon in der Nähe. Dort wäre eine „Umweltbildungsstätte Auenlandschaft“ mit Ausstellungen, Werkstatt, Büro- und Seminarräumen denkbar, auch ein Speiseraum oder kleines Café. Eine Vorlage hierzu dreht gegenwärtig die Ämterrunde im Rathaus, sie soll bald die Fachausschüsse des Stadtrates beschäftigen.

Amtsleiter verspricht transparentes Verfahren

Die riesige Reithalle und weitere Bauten waren von einem Privatbesitzer errichtet worden, obwohl dafür nicht alle Genehmigungen vorlagen. Ob für sie noch Hoffnung besteht, dazu wollte sich Amtsleiter Dittmar auf aktuelle LVZ-Nachfrage nicht äußern. „Wir haben verstanden, welche Bedeutung Schlobachshof für die Ortschaft hat. Wir arbeiten am Nutzungskonzept“, sagte er. „Das alles ist nicht ganz einfach. Es bleibt aber beim zugesagten, transparenten Verfahren.“

In dem denkmalgeschützten Vierseithof könnte nach letztem Stand der Dinge eine „Umweltbildungsstätte Auenlandschaft“ entstehen. Quelle: Jens Rometsch

Das von der Stadt Leipzig vor vier Jahren für eine Million Euro ersteigerte Gelände wird inzwischen ordentlich bewacht, steht jedoch ungenutzt leer. Die Mitglieder des Vereins Schlobachshof fragen sich, was der Unterschied zwischen einer „Umweltbildungsstätte Auenlandschaft“ und dem Aueninformationszentrum sein könnte. „Welcher neue Aspekt lässt auf eine baurechtliche Genehmigung hoffen?“ – heißt es in der Begründung ihrer Petition.

100 Jahre lang ein Refugium für Nutztiere

Schlobachshof sei ein Kulturgut und stets Refugium für verschiedenste Nutztiere gewesen. Etwa ein Gnadenhof für Pferde passe dort gut hin, so Vereinschefin Karla Amm. Das neue Konzept müsse – bevor der Rat entscheidet – eine Beteiligung der Bürger und der Ortschaftsräte finden. „Es sollte so viel wie möglich renaturiert, aber auch so viel wie nötig für den Erhalt getan werden.“

Die Stadträte Andreas Geisler ( SPD) und Volker Külow (Linke) gehörte zu den vielen Besuchern einer Veranstaltung im September, bei der Stadtförster Andreas Sickert zum 100. Gründungsjubiläum über das Areal führte. „Die Seele von Schlobachshof darf nicht verloren gehen“, mahnte Külow im Anschluss. „Ein Aueninformationszentrum plus eine bescheidene landwirtschaftliche Nutzung mit Menschen, die vor Ort wohnen und arbeiten, wäre eine ideale Lösung.“

Mehr Informationen und ein Buch zur Geschichte des Geländes unter: www.schlobachshof.com

Hinweis der Redaktion: Durch ein Missverständnis hatte die LVZ wiederholt berichtet, auch die Reithalle solle schon jetzt im Zuge der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen abgerissen werden. Das war falsch. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

Von Jens Rometsch