Leipzig

Die Pfeffermühle stellt „Alles auf Anfang“: Am Donnerstag beendet die Premiere des gleichnamigen Stücks die Zwangspause durch Corona, natürlich unter veränderten Bedingungen – und im Salles de Pologne, der unter aktuellen Hygiene-Bedingungen 125 Plätze bietet, die Mühle dagegen nur 70. Über die Krisensituation für Künstler und wie das Virus künstlerisch bearbeitet wird sprachen wir mit den Stück-Autoren Meigl Hoffmann (auch Regie) und Bernard Paschke.

„Alles auf Anfang“ steht für den Neustart in der Mühle. Was hat die Zwangspause am Haus und bei Ihnen persönlich angerichtet?

Anzeige

Hoffmann: Uns geht es „den Umständen entsprechend“ gut. Die Pfeffermühle, aber auch Bernard und ich als Autoren, haben die Spielunterbrechung genutzt, uns auf die neue Situation einzustellen, Themen mit den Kollegen kontrovers zu diskutieren und die aufkommende Frustration in heiter-kritische Texte umzuwandeln. Die finanzielle Situation der Kabarett-Häuser ist und bleibt bedenklich. Sommerzeit, fehlende Touristen und die abwartende Haltung des heimischen Publikums treiben den Direktoren die Sorgenfalten auf die Stirn. Wenn die Leipziger auch noch im Herbst Leipziger Kabarett sehen wollen, sollten sie schon jetzt die Kabaretts besuchen…

Weitere LVZ+ Artikel

Wie wird das zuschauer- und spieltechnisch unter Corona-Bedingungen umgesetzt?

Paschke: Es gibt für jeden Saal ein Hygienekonzept: Mindestabstand, Luftzirkulation, und in der Pause bietet die Bar alkoholische Getränke an – zur Desinfektion. Das funktioniert und die Leute brauchen auch keine Maske vor dem Mund. Auf der Bühne versuchen wir uns im Sinne der Corona-Regeln zu verhalten. Das klappt mal gut und mal sehr gut. Aber Spuckschutzscheiben haben wir keine…

Wie sind Sie auf den Salles de Pologne als Ausweich-Spielstätte gekommen und was ist dort besser?

Hoffmann: Zum Neustart wollten wir unserem Publikum etwas Besonderes bieten. Der Salles de Pologne und das Kabarett Pfeffermühle liegen ja quasi Hof an Hof. Das bot sich also an. Diesen wunderschönen Festsaal kenne ich schon lange. Hier habe ich vor elf Jahren um die Hand meiner Frau angehalten. Und in den 1920ern gab es bereits Kabarett-und Varieté-Aufführungen. Das Ambiente ist einzigartig und die Größe des Saales bietet genug Raum, den Abend bequem, luftig und mit Abstand zu genießen. Ohne die großzügige Unterstützung der Betreiber des Salles de Pologne wäre das nicht möglich.

In welchen Punkten können Sie dieser beispiellosen Situation etwas Gutes abgewinnen?

Hoffmann: Als Kabarettisten improvisieren wir ja gern mal auf der Bühne, nun zwingt uns Corona zur ständigen Improvisation. Ungewohnt für viele, aber auch befreiend, weil neue, kreative Räume entstehen, in denen man sich freier bewegen kann. Eine verlockende, künstlerische Herausforderung. Gleichzeitig gehen alte Gewohnheiten über Bord – dass schafft Verunsicherung. Aber das gilt ja nicht nur für die Bühne.

Fühlt man sich als freischaffender Künstler von Stadt bis Staat unterstützt oder allein gelassen?

Hoffmann: Die Stadt Leipzig bekennt sich zur Kultur- und Kleinkunstszene, und das empfinde ich als weitaus wichtiger als die kurzfristige finanzielle Unterstützung. Da hat die Stadt getan, was sie konnte, auch wenn der Zuschuss-Beitrag die Verdienstausfälle nur selten kompensieren konnte.

Im Stück geht’s um einen Brand in einem Theater und die Folgen. Was kommt da auf das Publikum zu?

Paschke: Richtig, in diesem Programm spielen wir Schauspieler, deren Theater gerade abgebrannt ist. Das kommt dem Lebensgefühl vieler Leute in der Corona-Krise auf jeden Fall erstaunlich nah. Aber trotzdem erwarten das Publikum Hoffnung, Aufbruchstimmung und vor allem eine Menge Witz.

Gebt Ihr Antworten auf die Zeit nach Corona?

Paschke: Wir stellen Fragen für die Zeit während Corona.

Wie anfällig sind Sie für Verschwörungstheorien?

Hoffmann: Da halte ich es mit Voltaire, der sagte: „Eines Tages wird alles gut sein, das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung, das ist unsere Illusion.“

Ein Blick in die Glaskugel: Wie sieht Leipzigs Kulturlandschaft im Juni 2021 aus?

Paschke: Machen wir uns nichts vor: Es wird sich sicher einiges verändern. Die privaten Häuser wie die Künstler haben momentan sehr zu kämpfen. Gerade deshalb bleibt uns aber nur die Flucht nach vorn – und genau das ist unser neues Programm!

Premiere am Donnerstag um 20 Uhr, Salles de Pologne, 20 Uhr. Weitere Vorstellungen Freitag und Samstag (20 Uhr), Sonntag um 19 Uhr. Karten unter 0341 9603196 oder kabarett-leipziger-pfeffermuehle.de.

Von Mark Daniel