Pfingsten in Leipzig: Künstler öffnen ihre Ateliers, die Oper lädt zum langen Streaming-Wochenende ein, tagsüber gibt es Tiere oder üppige Blüten zu bewundern und nachts geht es ins Autokino. Auch die Gothic-Szene wird da sein. Hier Freizeittipps für die Zeit vom 21. bis 24. Mai.

Das ist am langen Pfingstwochenende in Leipzig los

Freizeit-Tipps - Das ist am langen Pfingstwochenende in Leipzig los

Freizeit-Tipps - Das ist am langen Pfingstwochenende in Leipzig los