Pflege, Wohnen, Rote Socken – so lief das LVZ-Forum im Wahlkreis Leipzig-Süd

Leipzig

Volles Haus in der Propsteikirche – soweit man das in Pandemiezeiten sagen kann: Rund 140 Leute verfolgten am Mittwoch das erste Wahlforum von Landeszentrale für politische Bildung und LVZ in der Stadt – mehr ließ das Hygienekonzept nicht zu. Im umkämpften Wahlkreis 153 (Leipzig-Süd) stellten sich die Direktkandidatinnen und -kandidaten vor.

Am 26. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Quelle: RND

Stellten sich in der Propsteikirche den Fragen von LVZ-Chefkorrespondent Kai Kollenberg (links) und KNA-Redakteurin Karin Wollschläger (rechts): Nadja Sthamer (SPD, 2.v.l.), Jessica Heller (CDU, 3.v.l.), Sören Pellmann (Linke, 4.v.l.), Siegbert Droese (AfD, 4.v.r.), Peter Jess (FDP, 3.v.r.) und Paula Piechotta (2.v.r.). Quelle: André Kempner

Wie wird es in der Pflege besser?

Das Publikum hatte zu Beginn drei Themenblöcke ausgewählt, am Ende reichte die Zeit nur für zwei. Auf Platz 1 landete der Bereich „Gesundheit, Arbeit und Soziales“. Wie sie für bessere Verhältnisse in der Pflege sorgen würden, wollte Moderator Kai Kollenberg, landespolitischer LVZ-Chefkorrespondent, von den Podiumsteilnehmern wissen. Bessere Bezahlung forderten alle sechs. Therapeuten, Patienten und Angehörigenverbände müssten mehr in politische Beratungen eingebunden werden, so Jessica Heller (31, CDU). Ob das als Kritik am eigenen Gesundheitsminister Jens Spahn zu verstehen sei, fragte Nadja Sthamer (31, SPD). Die Versäumnisse seien über Jahrzehnte entstanden, konterte Heller, also auch durch Ex-Ressortchefin Ulla Schmidt (SPD). Es sei „spannend, wie sich die regierungstragenden Fraktionen den Schwarzen Peter hin und her schieben“, meinte darauf Sören Pellmann (44), der 2017 den Süd-Wahlkreis für die Linken erobert hatte und diesen nun verteidigen will. Er verwies auf weiterhin schlechte Bezahlung und einen zu niedrigen Betreuungsschlüssel. Es brauche die Gemeindeschwester im ländlichen Raum, sagte Paula Piechotta (Bündnis 90/Die Grünen), sowie eine Medizin, in der Kliniken für Qualität bezahlt werden – und nicht für möglichst viele Operationen. Siegbert Droese (52, AfD) erklärte, man solle keine Fachkräfte aus dem Ausland abwerben, wo diese dann fehlten. Viele Länder würden über Bedarf ausbilden, entgegneten Heller und Piechotta. Kliniken dürften nicht profitorientiert arbeiten, antwortete Droese auf eine Frage der langjährigen Linken-Stadträtin Margitta Hollick (72). Das sah auch Pellmann so, der außerdem für eine einzige Bürgerversicherung ist, in die alle einzahlen. Die Zahl der Kassen sei bereits von fast 1000 Krankenkassen auf 100 reduziert worden, meinte Heller, es brauche auch Wettbewerb.

Margitta Hollick (72). Quelle: André Kempner

Wie man mehr Väter dazu bringen könne, in Elternzeit zu gehen, fragte Karin Wollschläger von der Nachrichtenagentur KNA, die zweite Moderatorin des Abends. Es brauche einen Bewusstseinswandel, sagte Peter Jess (40, FDP). Gleichheit beim Verdienst nannte Sthamer als Voraussetzung. Um Väter-Zeit in den Blick zu rücken, sollten Männer nach der Geburt zwei Wochen bezahlten Urlaub bekommen. Es brauche ein Umdenken in den Chefetagen, so Piechotta. Sie will das Elterngeld auf 24 Monate ausweiten – aber nur, wenn der Mann mindestens acht Monate nimmt. „Nicht schlecht“, meinte Heller, „aber von 24 Monaten sind acht nicht die Hälfte.“ Außerdem wünscht sie sich mehr Betriebskindergärten, die sich an den Arbeitszeiten orientieren. Man müsse dafür sorgen, dass überhaupt mehr Nachwuchs zur Welt kommt, sagte Droese und plädierte für einen Elternstart-Kredit sowie 20.000 Euro für jedes Kind.

Martin Klein (38). Quelle: André Kempner

Julia Gneisel (29) wollte wissen, wie die Podiumsteilnehmer zu einer Reform des Schwangerschaftsabbruchs stehen. Das Thema müsse aus dem Strafgesetzbuch verschwinden, sagte Piechotta. Pellmann stimmte zu: „Das ist eine zutiefst menschliche und persönliche Entscheidung.“ Eine Reform sei nötig, eine vorherige Beratung aber auch, meinte Heller. Verpflichtend dürfe diese Beratung nicht sein, sagte Sthamer und betonte das Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Leistungskürzungen und Stromabschaltungen von Hartz-IV-Empfängern mit Kindern monierte Martin Klein (38). Sthamer plädierte für eine Kindergrundsicherung sowie die Entlastung von Alleinerziehenden und Familien mit geringen Einkommen. Gerade in Sachsen gebe es viele Alleinerziehende, ergänzte Piechotta. Stromabschaltungen seien unsozial und gehörten verboten, so Pellmann. Auch die Linken seien seit Jahren für die Kindergrundsicherung.

Julia Gneisel (29) Quelle: André Kempner

Christiane Gaida (55) Quelle: André Kempner

Was tun gegen steigende Mieten?

Wohnen und Verkehr hatte das Publikum zum zweiten Thema des Abends gewählt. Als Linken-Rezept gegen steigende Wohnkosten nannte Pellmann den bundeseinheitlichen Mietendeckel sowie 250.000 Sozialwohnungen pro Jahr. Für Mietenstopp, Mietpreisbremse und sozialen Wohnungsbau plädierte auch Sthamer. FDP-Mann Jess ist gegen gesetzliche Preiseingriffe: „Wir müssen bauen, bauen, bauen – der Mietendeckel führt nur dazu, dass noch weniger gebaut wird.“ Droese wandte sich gegen energetisch teure Sanierungen sowie lange Bauverfahren. Piechotta plädierte für regionale Mietobergrenzen sowie Möglichkeiten zum unkomplizierten Wohnungstausch ohne Preiserhöhungen. Einfach nur mehr zu bauen, sei nicht die alleinige Lösung: Beton sorge für viel Ausstoß an Kohlendioxid. „Wenn wir nicht weiter bauen, nützt auch die Mitpreisbremse nichts“, sagte Heller. Sie warb für feste Sozialwohnungsbau-Quoten in neuen Quartieren. Ein einheitlicher Mietendeckel sei problematisch, weil sich die Situation überall anders darstelle. Eine Publikumsfrage drehte sich um die Enteignung von Immobilienkonzernen. Droese und Jess sprachen sich dagegen aus. Wer mit Aktien Gewinne mache, den könne man auch enteignen, meinte Pellmann. Es gebe andere Möglichkeiten, um Spekulationen zu unterbinden, sagte Heller. Mehr Grundstücke sollten in die kommunale Hand überführt und dann zum Beispiel über Erbpachtverträge weitergegeben werden, erklärte Sthamer. „Enteignung ist immer nur das letzte Mittel“, so Piechotta, „aber in einer sehr zugespitzten Situation wie in Berlin muss man darüber noch einmal anders reden.“ Christiane Gaida (55) kritisierte einen Mangel an barrierefreien Wohnungen für Familien. Linke, FDP und Grüne hätten den vermehrten Bau solcher Wohnungen vorgeschlagen; das sei aber von CDU, SPD und AfD verhindert worden, sagte Pellmann. Heller sah an dieser Stelle auch Kommunen und Land in der Pflicht.

Julius Reim (22). Quelle: André Kempner

Beim Thema Verkehr warfen sich die Podiumsteilnehmer überwiegend kommunalpolitische Versäumnisse vor. Es brauche für bessere Verhältnisse mehr Carsharing und Nahverkehr, Tempo 30 sowie sichere Radwege, sagte Piechotta. Radfahrer fühlten sich unsicher in der Stadt. In der Notaufnahme würden viele von ihnen immer wieder verletzt eingeliefert, berichtete die Ärztin. Pellmann mahnte, die Fußgänger nicht zu vergessen, Heller monierte einen mangelhaft ausgebauten ÖPNV in den Randgebieten, Jess schlechte und gefährliche Sichtverhältnisse für Autofahrer. Droese plädierte für Quartiersgaragen und parallele Radstraßen; Tempo 30 sei wirtschaftsfeindlich. In einer Schnellfrage-Runde sprachen sich nur Sthamer, Pellmann und Piechotta für ein 365-Euro-Ticket aus.

Michael Weickert (31). Quelle: André Kempner

Soll Deutschland raus aus der Nato?

Den längsten Applaus des Abends, 30 Sekunden lang, bekam kein Kandidat, sondern Julius Reim für seine Anmerkung in Richtung von Siegbert Droese. Der 22-Jährige sprach den Bundestagsabgeordneten auf dessen Facebook-Foto vor der Wolfsschanze an, dem einstigen Führerhauptquartier Adolf Hitlers. Dort hatte der AfD-Mann mit Hand auf der Brust posiert; der Fall machte 2018 Schlagzeilen. Droese erklärte, das Foto sei an einem 20. Juli entstanden – also an einem Jahrestag des Hitler-Attentats.

Wie die SPD zu einer Regierung mit den Linken stehe und ob Pellmann in einem solchen Fall für den Nato-Austritt Deutschlands stimmen würde, wollte Michael Weickert (CDU-Stadtratsfraktion) wissen. Sie präferiere ein rot-grünes Bündnis, schließe Rot-Rot-Grün aber nicht aus, so Sthamer. Pellmann erklärte, sich bei einer Abstimmung für den Nato-Austritt auszusprechen, deutete aber an, dass dieser bei möglichen Koalitionsverhandlungen auf der Strecke bleiben würde. Er habe mit einer Rote-Socken-Kampagne gerechnet. „Deswegen habe ich sie extra aus dem Schrank rausgekramt“, erklärte Pellmann und streckte seine Füße nach vorn. Und da waren sie wirklich – die roten Socken.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie die Kandidatinnen und Kandidaten in der Schlussrunde für sich warben, lesen Sie hier: lvz.de/wahlforum

Von Björn Meine