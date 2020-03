Pflegeheime – „Betrieb notfalls mit Mitarbeitern der Verwaltung“

Leipzig/Berlin

„Angespannt ja, „aber noch nicht dramatisch.“ Alexander Lohse, Bundesgeschäftsführer der Volkssolidarität (VS), kann der extrem belastenden Situation beim Umgang mit dem Coronavirus für den größten ostdeutschen Wohlfahrtsverband noch immer positive Einschätzungen abgewinnen. Der Leipziger Sozial-Manager mit Firmensitz und Bürozentrale in Berlin („Ich wechsle jetzt aber auch in den Home-Office“) ist unter anderem verantwortlich für 31 Pflegeheime (2500 Plätze) in Sachsen und sieben Pflegeeinrichtungen (450 Plätze) in Thüringen.

Größter Pflegeanbieter im Osten

Die traditionsreiche VS (gegründet im Herbst 1945 in Dresden) gilt in den ostdeutschen Ländern als größter Betreiber von Pflegeheimen und Anbietern von mobiler Pflege. 4300 VS-Mitarbeiter sind in der ambulanten Pflege tätig (1350 Sachsen und 550 in Thüringen). In festen Pflegeeinrichtungen sind 4300 Mitarbeiter angestellt (1930 in Sachsen und 434 in Thüringen).

Viel Aufklärung über Besuchsverbot

Das gerade erlassene Besuchsverbot für alle Heimbewohner, um die hochbetagten Senioren(innen) vor einer Corona-Ansteckung zu schützen, sieht Lohse dabei aktuell gar nicht als das drängendste Problem. „Wir haben viel Aufklärung geleistet. Das Verbot stößt zunehmend auf Verständnis“, sagte er. Den Heimbewohnern sei schon klar, dass eine Infizierung verheerende Folgen hätte. „Aber auf unsere Pflegekräfte kommt damit noch mehr Arbeit zu. Besucher helfen auch mit, machen wichtigen Handgriffe, das fällt nun weg“, sagt Lohse, der damit aber kein Klagelied anstimmen möchte. Diese Situation werde man in der Heimen der VS schon wuppen.

Genauso wie Lohse untereinander auf die Solidarität der Kollegen setzt, wenn es bald darum gehen wird, dass Pflegekräfte wegen direkter Corona-Ansteckung ersetzt werden müssen. Oder wegen geschlossener Kitas und Schulen – und der dann notwendig gewordenen Kinderbetreuung zu Hause – doch ausfallen. Vor allem in der häuslichen Pflege, so Lohse, werde die Situation für das an der Belastungsgrenze arbeitende Pflegepersonal noch kritischer als sie ohnehin schon ist. „Aber wir werden den Betrieb absichern“, macht er klar.

Enorme Probleme bei Desinfektionsmitteln

„Pflegehilfskräfte könnten genauso wie Sozialassistenten eingesetzt werden. Und zur allergrößten Not könnten Mitarbeiter der Verwaltung den Betreib absichern.“ Auch das bringt Lohse noch nicht ins Schwitzen. Und die in den Ost-Bundesländern oft verschieden ausgelegten Verordnungen gegen die Corona-Ansteckung nimmt Lohse eher politisch professionell hin. „Föderalismus funktioniert nicht immer, mehr Einheitlichkeit würde uns helfen.“

Was den VS-Chef dagegen umtreibt, sind die „enormen Probleme bei Desinfektionsmitteln“. Handschuhe, Schutzbekleidung – an allem fehlt es in Größenordnungen. Abhilfe ist so schnell nicht in Sicht. „Alle große Lieferanten kommen nicht nach“, bestätigt Lohse die aktuell angespannte Lage. Zwar mache die VS Druck, „aber mit Lieferzeiten von zwei bis sechs Wochen müssen wir leider rechnen“.

Von André Böhmer