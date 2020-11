„Pfui, Herr Wöller!“ – Leipzigs OBM Jung zürnt gegen Innenminister

Leipzig

Jetzt fliegen die Fetzen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) hatte sich nach der eskalierten Querdenken-Demonstration vom vergangenen Wochenende mit Kritik an einzelnen Akteuren bisher zurückgehalten. Noch Anfang der Woche nahm Jung den Minister sogar in gewisser Weise in Schutz. „Man kann jetzt Rücktritt fordern, aber darum geht es, glaube ich, nicht“, antwortete der OBM in einem Interview mit dem Deutschlandfunk auf eine entsprechende Frage. Vielmehr müsse es um die Gewichtung der Artikel zwei (Recht auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit) und Artikel acht (Versammlungsfreiheit) des Grundgesetzes gehen und um die Weiterentwicklung der Corona-Schutzverordnungen im Freistaat.

Nun sagte Wöller: „Die Versammlung hätte gar nicht beginnen dürfen. Die Stadt Leipzig hat zu spät gehandelt.“ Bei der Polizei sehe er keine Versäumnisse. OBM Jung reagierte mit einem Facebook-Post. Er bemerkte, dass der Minister selbst das Geschehen in Leipzig verfolgt und keinen Einfluss genommen habe. „Pfui, Herr Wöller, das sagen Sie, nachdem Sie live im Lagezentrum zugeschaut haben, wie Hooligans, Nazis und andere Polizeikräfte überrennen und ungehindert über den Ring in Leipzig marschieren.“

Im Interview mit der LVZ hatte Jung allerdings bereits am Sonntag Versäumnisse der städtischen Versammlungsbehörde eingeräumt und erklärt: „Im Nachhinein muss man sagen: Die Veranstaltung hätte gar nicht starten dürfen, weil sofort klar war, dass man sich überhaupt nicht an die Regeln hält. Das müssen wir in Zukunft besser machen.“ Die Lehre für künftige Veranstaltungen müsse sein, von Anfang an die Regeln durchzusetzen.

