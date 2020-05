Erneut Humboldt-Professur für die Uni Leipzig

Leipzig

Erneut hohe Auszeichnung für die Universität Leipzig: Sie hat den Physiker Oskar Hallatschek erfolgreich als neuen Humboldt-Professor nominiert. Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung hat am Dienstag in Bonn die insgesamt fünf diesjährigen Preisträger bekanntgegeben. Die höchstdotierte Auszeichnung für Forscher in Deutschland geht zudem nach Dresden, Tübingen, Köln und Potsdam. Das Preisgeld in Höhe von jeweils bis zu fünf Millionen Euro ist für die Finanzierung der ersten fünf Jahre gedacht.

Das weitere Prozedere ist vermutlich nur eine Formalie: Wird man sich in den Berufungsverhandlungen mit dem 44-jährigen Wissenschaftler einig, forscht und lehrt er ab 2021 an der Fakultät für Physik und Geowissenschaften in Leipzig. Zurzeit ist Hallatschek an der Universität von Kalifornien in Berkeley tätig und zählt zu den weltweit renommiertesten Forschern an der Schnittstelle zwischen Physik und Biologie.

Leipzig als Zentrum für ökoevolutionäre Forschung

Er werde „die Verbindung zwischen den Biowissenschaften und der Medizin mit der Physik und der Mathematik in und um Leipzig stärken“, sagt Uni-Rektorin Beate Schücking. Im Zusammenspiel der Uni mit Forschungseinrichtungen wie dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, den Max-Planck-Instituten für Mathematik in den Naturwissenschaften, für evolutionäre Anthropologie und mit dem Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung entwickle sich die Stadt „zu einem international und interdisziplinär sichtbaren Zentrum für quantitative ökoevolutionäre Forschung“, freut sie sich.

Mit seiner fächerübergreifenden Wissenschaft trägt Hallatschek aktuell wichtiges Werkzeug bei, um die Corona-Pandemie zu begreifen. „Welchen Einfluss hat der Zufall auf Ausbreitungsprozesse?“, untersucht er allgemein – und momentan konkret mit Blick darauf, wie sich die Lungenkrankheit Covid-19 zeitlich und von Ort zu Ort unterschiedlich manifestiert. „ Oskar Hallatschek nimmt sowohl eine mathematisch-physikalische Perspektive auf Ökologie und Evolution auf als auch eine evolutionäre Perspektive auf die biologische Physik“, lobt Christoph Jacobi, Dekan von Hallatscheks künftiger Fakultät. „Seine Forschung greift aber auch medizinische Fragen zu HIV, Krebs und zur Entwicklung von Medikamentenresistenzen auf.“ Zwischen Theorie und Experiment analysiert Hallatschek Phänomene kollektiver Selbstorganisation, die oft stark von Zufällen abhängen.

Bald vier Humboldt-Professuren in Leipzig

Geboren in Kaufbeuren führte die Wissenschaft Hallatschek vom Studium in Heidelberg und Zürich über Berlin, die Harvard-Uni und das Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen nach Berkeley. Der Forschungspreis ermöglicht ihm nun die Rückkehr nach Deutschland, wie es das Ansinnen einer Humboldt-Professur ist: Sie soll deutsche Hochschulen in die Lage versetzen, im Ausland tätigen Spitzenforschern „international konkurrenzfähige Rahmenbedingungen zu bieten“, wie es heißt. „Wir schreiben die Erfolgsgeschichte unserer Universität fort“, findet Uni-Rektorin Schücking. Erst Ende 2018 war der begehrte Preis an den Chemiker Jens Meiler gegangen, der 2019 an die Medizinische Fakultät berufen wurde. Insgesamt beheimatet die Uni Leipzig bald vier Humboldt-Professuren: zudem noch den Philosophen James Conant sowie den Altphilologen und Informatiker Gregory Ralph Crane.

