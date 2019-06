Leipzig

Praxistraining am Leipziger Flughafen: Vier Stunden lang kreiste am Montag eine Eurowings-Maschine über dem Airport, setzte immer wieder auf der Südbahn auf und hob direkt wieder ab. Zwischen 12 und 16 Uhr fanden so genannte Touch-and-Go-Trainings statt. Dabei werden Piloten nach den Übungen am Simulator unter echten Flugbedingungen ausgebildet und trainieren speziell das Landen, erklärte Flughafensprecher Uwe Schuhart auf Anfrage von LVZ.de.

Rund 30 Mal landete der Airbus A 319 und startete direkt wieder durch, wie die Radardaten auf dem Portal Flightradar24.com verrieten. Die Route führte anschließend über Großkugel, Wiedemar, den Werbeliner und Schladitzer See zurück zum Flughafen. Genutzt würden bei den Trainings vorgegebene Routen der Deutschen Flugsicherung (DFS), erläuterte Schuhart.

Weitere Trainings am Dienstag

Die Maschine mit der Kennung D-AGWM war am Vormittag mit mehreren Nachwuchs-Kapitänen an Bord von Köln nach Leipzig geflogen. Am Dienstag seien weitere Touch-and-Go-Übungen geplant, sagte Schuhart. „Wir bekommen dazu regelmäßig Anfragen. Erlaubt sind die Flüge täglich außer sonntags und in der Nacht.“ Auch die DHL führte zuletzt Trainings durch, was auf Kritik bei Anwohnern stieß.

Gesperrt werden musste die Südbahn übrigens nicht. Das Training sei vom Tower in den regulären Flugbetrieb integriert worden, so der Sprecher.

Von nöß